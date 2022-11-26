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Кількість постраждалих через удар по Дніпру зросла

Фото: кількість постраждалих через удар по Дніпру зросла до шести (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Число постраждалих через сьогоднішній ракетний удар по Дніпру зросло. Вже відомо про 6 людей, одна з них в тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані. Росіяни поцілили по мирному кварталу…", - написав Резніченко.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Дніпру.

Як повідомили в поліції, "приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. Внаслідок ворожої атаки в приватному житловому секторі спалахнула пожежа, 7 будинків зруйновано.

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