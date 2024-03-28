Кількість постраждалих через удар баллістикою по Миколаєву зросла до 12 людей

Обстріл Миколаєва

Удень, 27 березня, близько 14:30 в Миколаєві прогреміли вибухи. Місто зазнало ракетної атаки. Окупанти застосували балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою "Іскандер М", відбулося займання на території об'єкту промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Попередньо, повідомлялось про 6 постраждалих, потім - про 8.

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