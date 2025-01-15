Число поранених у Краматорську знову зросла: відео перших хвилин після обстрілу

"Постраждалих внаслідок авіаудару серед цивільного населення дев'ятеро осіб, у тому числі 2 дітей", - йдеться у повідомленні міськради.

За даними МВА, постраждалі отримали кваліфіковану медичну допомогу та направлені на лікування у стаціонари міста або, з дозволу лікарів, додому.

Кадри перших хвилин після обстрілу

У перші хвилини після обстрілу на допомогу пораненим прийшли парамедики поліції та група "Білий янгол".

Наслідки обстрілу Краматорська

Влучання сталося в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого зруйновано частину зовнішньої стіни та міжповерхового перекриття.

Крім того, внаслідок авіаудару, зруйновано скління вікон 18 багатоквартирних житлових будинків, трьох закладів освіти, одного закладу культури та інфраструктурного об'єкту.