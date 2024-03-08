Кількість поранених через удар РФ по Чугуєву зросла

"Внаслідок удару окупантів по Чугуїву постраждали 5 осіб, серед них 3-річна дитина", - розповів Синєгубов.

За словами голови ОВА, госпіталізовані три людини.

"Двом, в тому числі і дитині, надали медичну допомогу на місці", - додав він.

Сім поранених

За даними слідства, 8 березня близько 00:05 збройні сили РФ завдали ракетний удар по центру м. Чугуїв.

"Постраждали семеро людей, серед них 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців", - кажуть у Офісі генпрокурора.

Наслідки атаки

Пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі.

"За попередньою інформацією, ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", - додали прокурори.

Фото наслідків обстрілу Чугуєва 8 березня (t.me/pgo_gov_ua)

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Чугуїва

Росіяни обстріляли Чугуїв у ніч проти 8 березня. Пошкоджено інфраструктуру та поранені. Спочатку повідомлялося про двох поранених, зокрема постраждав і 17-річний підліток.