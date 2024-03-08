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Количество раненых из-за удара РФ по Чугуеву возросло

Фото: количество раненых из-за удара РФ по Чугуеву возросло (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Количество раненых из-за обстрела Чугуева Харьковской области 8 марта возросло до семи человек. Среди них - 3-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Офис генпрокурора.

"В результате удара окупантов по Чугуеву пострадали 5 человек, среди них 3-летний ребенок", - рассказал Синегубов.

По словам главы ОВА, госпитализированы три человека.

"Двум, в том числе и ребенку, была оказана медицинская помощь на месте", - добавил он.

Семь раненых

По данным следствия, 8 марта около 00:05 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по центру г. Чугуев.

"Пострадали семь человек, в том числе 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев", - говорят в Офисе генпрокурора.

Последствия атаки

Поврежден девятиэтажный жилой дом, автовокзал, гостиница, магазины, автомобили.

"По предварительной информации, враг ударил по городу ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ", - добавили прокуроры.

 

Фото последствий обстрела Чугуева 8 марта (t.me/pgo_gov_ua)

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Чугуева

Россияне обстреляли Чугуев в ночь на 8 марта. Повреждена инфраструктура и раненые. Первоначально сообщалось про двоих раненых, в том числе пострадал и 17-летний подросток.

 

 

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ХарьковЧугуев