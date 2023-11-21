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Кількість поранених через ракетний удар РФ по Селидовому зросла до 8 людей (фото)

Фото: кількість поранених через ракетний удар РФ по Селидовому зросла до 8 людей (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених через ракетний удар по Селидовому Донецької області зросла ще на дві людини. Наразі відомо про 8 поранених та одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Так, 20 листопада, о 23:35, російська армія вдарила по м. Селидове, ймовірно, з ракетного комплексу С-300.

"Мішенню стала міська лікарня, у якій на лікуванні перебували люди. Внаслідок обстрілу 8 громадян отримали контузії та осколкові поранення, а один загинув", - розповіли у відомстві.

Також, за даними прокуратури, ворожі ракети поцілили по підприємству, розташованому на території Новогродівської територіальної громади.

"Від отриманих тілесних ушкоджень загинув 63-річний працівник, який знаходився в одному з приміщень", - додали у повідомленні.

 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріл Селидового Донецької області

Російські війська з вечора і вночі влаштували чергову атаку по Україні, запустивши п'ять ракет - "Іскандер-К" та чотири С-300 і 10 дронів-камікадзе. ППО вдалося збити 9 із 10 "шахедів" і ракету "Іскандер-К". А чотирма ракетами С-300 РФ вдарила по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області. Спочатку повідомлялося про 6 поранених.

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Донецьк