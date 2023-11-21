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Число раненых из-за ракетного удара РФ по Селидово возросло до 8 человек (фото)

Фото: число раненых из-за ракетного удара РФ по Селидово возросло до 8 человек (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталия Гурковская

Число раненых из-за ракетного удара по Селидово Донецкой области возросло еще на два человека. Сейчас известно о 8 раненых и одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Так, 20 ноября, в 23:35, российская армия ударила по г. Селидово, вероятно, из ракетного комплекса С-300.

"Мишенью стала городская больница, в которой на лечении находились люди. В результате обстрела 8 граждан получили контузии и осколочные ранения, а один погиб", - рассказали в ведомстве.

Также, по данным прокуратуры, вражеские ракеты попали по предприятию, расположенному на территории Новогродовской территориальной громады.

"От полученных телесных повреждений погиб 63-летний работник, находившийся в одном из помещений", - добавили в сообщении.

 

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Селидово Донецкой области

Российские войска с вечера и ночью устроили очередную атаку по Украине, запустив пять ракет - "Искандер-К", четыре С-300 и 10 дронов-камикадзе. ПВО удалось сбить 9 из 10 "шахедов" и ракету "Искандер-К". А четырьмя ракетами С-300 РФ ударила по шахте и больнице в Селидово Донецкой области. Изначально сообщалось о 6 раненых. 

 

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Донецк