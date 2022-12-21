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Кількість поранених через обстріл Очакова зросла

Фото: кількість поранених через обстріл Очакова зросла (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Очакова у середу, 21 грудня, поранення отримали три людини – 10-річний хлопчик, 41-річний чоловік та 74-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета.

"За результатами обстрілів м. Очаків троє осіб отримали незначні поранення, хлопчик 2012 р. н., чоловік 1981 р. н. та жінка 1948 р. н. Наразі їх життю загрози немає", - розповів він.

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні, 21 грудня повідомили про звуки вибухів. Також їх чули і в Очакові Миколаївської області. Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про двох поранених - мати та дитину.

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Обстріл