Кількість поранених через атаку Києва зросла вдвічі

"Наші працівники були задіяні на 6 локаціях, куди потрапили ворожі снаряди. Станом на 12:00, загинуло 5 осіб, ще 47 отримали травми. 12 людей врятували, із них 4 - із пошкоджених будинків. Інформація щодо жертв та постраждалих буде оновлюватися", - розповіла вона.

Зараз на місцях продовжують роботу аварійно-рятувальні загони та пожежні розрахунки.

Оновлено.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ракетного обстрілу зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.