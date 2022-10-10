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Количество раненых из-за атаки Киева выросло вдвое

Фото: количество раненых из-за атаки Киева выросло вдвое (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за массированной атаки Киева в понедельник, 10 октября, пострадали уже 47 человек. Число жертв не изменилось и составляет 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водологи в эфире телемарафона.

"Наши работники были задействованы на 6 локациях, куда попали вражеские снаряды. По состоянию на 12:00, погибли 5 человек, еще 47 получили травмы. 12 человек спасли, из них 4 - из поврежденных домов. Информация о жертвах и пострадавших будет обновляться", - рассказала она.

В настоящее время на местах продолжают работу аварийно-спасательные отряды и пожарные расчеты.

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Киев