Количество раненых из-за атаки Киева выросло вдвое

Из-за массированной атаки Киева в понедельник, 10 октября, пострадали уже 47 человек. Число жертв не изменилось и составляет 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водологи в эфире телемарафона .

"Наши работники были задействованы на 6 локациях, куда попали вражеские снаряды. По состоянию на 12:00, погибли 5 человек, еще 47 получили травмы. 12 человек спасли, из них 4 - из поврежденных домов. Информация о жертвах и пострадавших будет обновляться", - рассказала она.

В настоящее время на местах продолжают работу аварийно-спасательные отряды и пожарные расчеты.