Кількість курців в Україні зменшується: опитування КМІС

Вживання тютюнових або нікотинових виробів, як і раніше, помітно більш поширене серед чоловіків, ніж серед жінок. Так, серед чоловіків вживають такі вироби 39,5%, серед жінок – 17% (у 2023 році показники були, відповідно, 42,5% і 20%, але різниця з поточним роком – у межах статистичної похибки).

Серед теперішніх споживачів тютюнових або нікотинових виробів переважна більшість (69%) курять сигарети промислового виробництва, хоча порівняно із 2023 роком показник знизився (раніше 75% обирали цей варіант, для інших виробів порівняно із 2023 роком показники змінилася в межах похибки).

Далі йдуть тютюнові вироби для електричного нагрівання (23%), електронні сигарети (16%), кальяни (8%), тютюн (4%). Найменше респондентів говорили про нікотинові подушечки (2%);

Також загалом є тенденція до того, що більше вживають тютюнові або нікотинові вироби респонденти молодшого / середнього віку (і серед чоловіків, і серед жінок). Так, серед 18-59 річних 29.5-33% вживають такі вироби, серед 60-69 річних – 20.5%, серед 70+ річних – 11%.

Вживання ТВЕН, електронних сигарет та кальяну більш поширене серед більш молодих респондентів. Найбільш поширене вживання таких виробів серед 18-29 річних респондентів. Так, серед 18-29 річних респондентів, які зараз вживають тютюнові або нікотинові вироби, 45% вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання, 44% – електронні сигарети, 21% – кальяни.

За даними опитування, 94% теперішніх курців сигарет помічали за останній місяць попередження про шкоду куріння на пачках сигарет

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 25 вересня до 8 жовтня 2024 року серед 2019 респондентів. Формально для звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1,5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.