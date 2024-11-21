Количество курильщиков в Украине уменьшается: опрос КМИС

Употребление табачных или никотиновых изделий по-прежнему заметно более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Так, среди мужчин употребляют такие изделия 39,5%, среди женщин – 17% (в 2023 году показатели были соответственно 42,5% и 20%, но разница с текущим годом – в пределах статистической погрешности).

Среди нынешних потребителей табачных или никотиновых изделий подавляющее большинство (69%) курят сигареты промышленного производства, хотя по сравнению с 2023 годом показатель снизился (ранее 75% выбирали этот вариант, для других изделий по сравнению с 2023 годом показатели изменились в пределах погрешности).

Далее следуют табачные изделия для электрического нагревания (23%), электронные сигареты (16%), кальяны (8%), табак (4%). Меньше респондентов говорили о никотиновых подушечках (2%);

Также в целом тенденция к тому, что больше употребляют табачные или никотиновые изделия респонденты младшего/среднего возраста (и среди мужчин, и среди женщин). Так, среди 18-59-летних 29,5-33% используют такие изделия, среди 60-69-летних – 20.5%, среди 70+ летних – 11%.

Применение ТВЭН, электронных сигарет и кальяна более распространено среди более молодых респондентов. Наиболее распространенное употребление таких изделий среди 18-29 летних респондентов. Так, среди 18-29-летних респондентов, которые сейчас употребляют табачные или никотиновые изделия, 45% употребляют табачные изделия для электрического нагревания, 44% - электронные сигареты, 21% - каль

По данным опроса, 94% нынешних курильщиков сигарет замечали за последний месяц предупреждение о вреде курения на пачках сигарет.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии с 25 сентября по 8 октября 2024 года среди 2019 респондентов. Формально для обычных обстоятельств статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.