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Количество иностранных студентов уменьшается: какие факультеты они выбирают в Украине

Пятница 22 ноября 2024 19:55
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Количество иностранных студентов уменьшается: какие факультеты они выбирают в Украине Фото: студенты (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Украинские университеты остаются привлекательными для иностранцев, даже несмотря на сложную ситуацию в стране и войну. Однако, по данным Министерства образования и науки Украины, количество приглашений на обучение уменьшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МОН.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2024 года в украинских вузах учится более 27 000 студентов из разных стран мира.

Больше всего иностранцы приезжают учиться в украинские университеты по:

  • Китая - 10 700 студентов, что составляет более трети от общего количества;
  • Азербайджана - 4 300;
  • Индии - 1 800;
  • Грузии и Марокко - по 1 200;
  • Турции и Туркменистана - по 858 студентов.

В то же время среди студентов есть граждане США (275), Великобритании (120) и даже 514 россиян.

Что выбирают учить?

Медицина является безоговорочным лидером среди избранных специальностей – ее изучают 4 400 студентов. Другими популярными направлениями являются:

  • Менеджмент - 3 800;
  • Экономика - 1 100;
  • Право - 985;
  • Фармация - 979;
  • Музыкальное искусство - 969;
  • Образовательные и педагогические науки - 866.

В ТОП-5 украинских университетов по количеству иностранных студентов вошли:

  1. Киевский национальный университет технологий и дизайна - 1 700;
  2. Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца - 1 700;
  3. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1 100;
  4. Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова - 1 070;
  5. Харьковский национальный университет им. н. Каразина - 989 студентов.

Несмотря на то, что Украина достаточно популярна среди иностранных абитуриентов, число приглашений на обучение сокращается.

С начала 2024 года украинские вузы выдали 8 500 приглашений на обучение для иностранцев. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы: в 2023 году было зарегистрировано 14 300 приглашений, а в 2022 - 17 800.

Ранее мы рассказывали о том, что в Польше почти половина иностранных студентов - украинцы.

Также в нашем материале вы можете узнать, что нужно знать перед поступлением в университет в другой стране.

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