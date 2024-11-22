Количество иностранных студентов уменьшается: какие факультеты они выбирают в Украине
Украинские университеты остаются привлекательными для иностранцев, даже несмотря на сложную ситуацию в стране и войну. Однако, по данным Министерства образования и науки Украины, количество приглашений на обучение уменьшается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МОН.
Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2024 года в украинских вузах учится более 27 000 студентов из разных стран мира.
Больше всего иностранцы приезжают учиться в украинские университеты по:
- Китая - 10 700 студентов, что составляет более трети от общего количества;
- Азербайджана - 4 300;
- Индии - 1 800;
- Грузии и Марокко - по 1 200;
- Турции и Туркменистана - по 858 студентов.
В то же время среди студентов есть граждане США (275), Великобритании (120) и даже 514 россиян.
Что выбирают учить?
Медицина является безоговорочным лидером среди избранных специальностей – ее изучают 4 400 студентов. Другими популярными направлениями являются:
- Менеджмент - 3 800;
- Экономика - 1 100;
- Право - 985;
- Фармация - 979;
- Музыкальное искусство - 969;
- Образовательные и педагогические науки - 866.
В ТОП-5 украинских университетов по количеству иностранных студентов вошли:
- Киевский национальный университет технологий и дизайна - 1 700;
- Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца - 1 700;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1 100;
- Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова - 1 070;
- Харьковский национальный университет им. н. Каразина - 989 студентов.
Несмотря на то, что Украина достаточно популярна среди иностранных абитуриентов, число приглашений на обучение сокращается.
С начала 2024 года украинские вузы выдали 8 500 приглашений на обучение для иностранцев. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы: в 2023 году было зарегистрировано 14 300 приглашений, а в 2022 - 17 800.
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