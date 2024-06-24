Кількість громад, які почали розробляти програми комплексного відновлення, зросла на третину, - Шуляк

За її словами, протягом весни поточного року громади почали активніше включатися у процеси створення програм свого комплексного відновлення - станом на початок березня до розробки ПКВ були долучені 151 громада, а станом на початок червня - вже 200. Почасти, це можна пояснити, з одного боку, готовими кейсами щодо створення ПКВ, на які інші громади можуть спиратися, а з іншого - отриманням міжнародного фінансування проєктів з відновлення тими громадами, які здійснили максимально якісне планування.

"Наразі українські територіальні громади все більше включаються у створення ПКВ, оскільки розуміють, що повноцінне відновлення можливе тільки за умови його якісного планування. У перспективі, це дає їх можливість отримати міжнародне фінансування - в рамках Першого компоненту плану Ukraine Facility на потреби відбудови та відновлення передбачено 1 млрд євро Ці кошти розподілятимуться відповідно до пріоритетів, визначених громадами в рамках децентралізаційної реформи", - пояснила Шуляк.

Парламентар також зауважила, що практичний досвід громад у розробці програм комплексного відновлення буде надзвичайно корисним іншим громадам, які все ще у процесі створення ПКВ. Наразі, готові кейси вже є, зокрема, у Київщини і Полтавщини, тож їх закликають ділитися цим досвідом.

Ще один з факторів на користь наявності ПКВ - розробка нової містобудівної документації. Якісна програма комплексного відновлення може лягти в її основу. Згідно з законом, з 1 січня 2025 року таку документацію зобовʼязана представити кожна українська територіальна громадам. Тому громади, які ще не приступили до створення ПКВ і, відповідно, містобудівної документації, мають не зволікати з цим.

На користь створення якісної містобудівної документації говорить, зокрема, негативний досвід Полтавщини. На її території місцева влада вирішила створити індустріальний парк, але зʼясувалося, що без містобудівної документації його неможливо зареєструвати.

Втім, у випадку Полтавщини є і позитивний приклад - при створенні ПКВ місцева влада досить глибоко проаналізувала стан фонду соціального житла - висновки такого аналізу знадобляться при реалізації положень нової житлової політики, тож цей аспект громадам теж важливо враховувати і пропрацьовувати.

"Ще один надважливий аспект, який потрібно враховувати при створення ПКВ - кількість зруйнованих і пошкоджених в результаті війни обʼєктів. Дані про них потрібно вносити у Реєстр пошкодженого і зруйнованого майна, який у майбутньому стане основою для визначення розмірів репарацій від РФ", - резюмувала Шуляк.