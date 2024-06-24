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Количество общин, которые начали разрабатывать программы комплексного восстановления, выросло на треть, - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В течение весны текущего года количество территориальных общин, которые начали разрабатывать программы комплексного восстановления (ПКВ), возросло более чем на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в течение весны текущего года общины начали активнее включаться в процессы создания программ своего комплексного восстановления - по состоянию на начало марта к разработке ПКВ были вовлечены 151 община, а по состоянию на начало июня - уже 200. Отчасти это объяснимо, с одной стороны, готовыми кейсами по созданию ПКВ, на которые другие общины могут опираться, а с другой - получением международного финансирования проектов по восстановлению теми общинами, которые осуществили максимально качественное планирование.

"В настоящее время украинские территориальные общины все больше включаются в создание ПКВ, поскольку понимают, что полноценное восстановление возможно только при условии его качественного планирования. В перспективе это дает их возможность получить международное финансирование - в рамках Первого компонента плана Ukraine Facility на нужды восстановления и восстановления предусмотрено 1 млрд евро Эти средства будут распределяться в соответствии с приоритетами, определенными общинами в рамках децентрализационной реформы", - пояснила Шуляк.

Парламентарий также отметила, что практический опыт общин в разработке программ комплексного восстановления будет чрезвычайно полезен другим общинам, все еще в процессе создания ПКВ. Пока готовые кейсы уже есть, в частности, у Киевщины и Полтавщины, поэтому их призывают делиться этим опытом.

Еще один из факторов в пользу наличия ПКВ - разработка новой градостроительной документации. Качественная программа комплексного обновления может лечь в ее основу. По закону с 1 января 2025 года такую документацию обязана представить каждая украинская территориальная общинам. Поэтому общины, еще не приступившие к созданию ПКВ и, соответственно, градостроительной документации, должны не медлить с этим.

В пользу создания качественной градостроительной документации говорит, в частности, негативный опыт Полтавщины. На ее территории местные власти решили создать индустриальный парк, но выяснилось, что без градостроительной документации его невозможно зарегистрировать.

Впрочем, в случае Полтавщины есть и положительный пример - при создании ПКВ местные власти достаточно глубоко проанализировали состояние фонда социального жилья - выводы такого анализа понадобятся при реализации положений новой жилищной политики, поэтому этот аспект общинам тоже важно учитывать и прорабатывать.

"Еще один сверхважный аспект, который нужно учитывать при создании ПКВ - количество разрушенных и поврежденных в результате войны объектов. Данные о них нужно вносить в Реестр поврежденного и разрушенного имущества, которое в будущем станет основой для определения размеров репараций от РФ", - резюмировала Шуляк. 

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Елена Шуляк