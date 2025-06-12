Кількість біженців у світі подвоїлася на тлі скорочення допомоги, - ООН

Кількість людей, переміщених унаслідок воєн і переслідувань по всьому світу, цього року перевищила 122 млн через нездатність врегулювати багаторічні конфлікти. Фінансування допомоги скоротилося.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
Згідно з інформацією, до кінця квітня 2025 року кількість переміщених осіб зросла на 2 мільйони порівняно з попереднім роком. Це сталося попри повернення значної кількості сирійців після падіння режиму Башара Асада.
Хоча кількість переміщених майже подвоїлася за останнє десятиліття, рівень фінансування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців залишився майже незмінним з 2015 року. Це відбувається на тлі загального скорочення гуманітарної допомоги по всьому світу.
Зростання переміщених осіб пов'язане з ескалацією конфліктів у Судані, М'янмі та Україні. У доповіді підкреслюється "триваюча нездатність зупинити бойові дії", як одна з головних причин ситуації.
"Ми живемо за часів глибокої нестабільності в міжнародних відносинах, коли сучасні війни створюють крихкий і болісний ландшафт із величезними людськими стражданнями. Ми маємо подвоїти зусилля заради миру та знайти довгострокові рішення для біженців і всіх, хто змушений покинути свої домівки", - зазначив Філіппо Гранді.
УВКБ ООН не уточнило, які саме донори скоротили свою підтримку, але раніше агентство заявляло, що таке скорочення загрожує мільйонам людей. Жінки-біженки частіше піддаються ризику насильства, а діти - торгівлі людьми.
США історично були найбільшим донором, однак за президента Дональда Трампа обсяг міжнародної допомоги істотно скоротився. Велика Британія і країни ЄС також витрачають менше на гуманітарні потреби, віддаючи пріоритет обороні.
До числа вимушено переміщених належать як біженці, які залишили свої країни (42,7 мільйона осіб), так і внутрішньо переміщені (73,5 мільйона), що живуть у межах своїх держав. Судан став найбільшим джерелом вимушеного переміщення з 14,3 мільйона постраждалих. Далі йдуть Сирія (13,5 мільйона), Афганістан (10,3 мільйона) і Україна (8,8 мільйона).
Нагадаємо, ООН запросила 47 млрд доларів допомоги на 2025 рік, щоб допомогти приблизно 190 млн осіб, які рятуються від конфліктів і голоду. Однак заклик 2024 року не було профінансовано навіть наполовину.
Нагадаємо, у травні ООН наказала своїм офісам і агентствам подати пропозиції щодо скорочення 20% персоналу через критичну фінансову кризу.
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