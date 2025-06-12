Кількість біженців у світі подвоїлася на тлі скорочення допомоги, - ООН

Згідно з інформацією, до кінця квітня 2025 року кількість переміщених осіб зросла на 2 мільйони порівняно з попереднім роком. Це сталося попри повернення значної кількості сирійців після падіння режиму Башара Асада.

Фінансування на рівні 2015 року

Хоча кількість переміщених майже подвоїлася за останнє десятиліття, рівень фінансування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців залишився майже незмінним з 2015 року. Це відбувається на тлі загального скорочення гуманітарної допомоги по всьому світу.

Причини зростання і ключові конфлікти

Зростання переміщених осіб пов'язане з ескалацією конфліктів у Судані, М'янмі та Україні. У доповіді підкреслюється "триваюча нездатність зупинити бойові дії", як одна з головних причин ситуації.

Міжнародна нестабільність

"Ми живемо за часів глибокої нестабільності в міжнародних відносинах, коли сучасні війни створюють крихкий і болісний ландшафт із величезними людськими стражданнями. Ми маємо подвоїти зусилля заради миру та знайти довгострокові рішення для біженців і всіх, хто змушений покинути свої домівки", - зазначив Філіппо Гранді.

Скорочення допомоги загрожує мільйонам

УВКБ ООН не уточнило, які саме донори скоротили свою підтримку, але раніше агентство заявляло, що таке скорочення загрожує мільйонам людей. Жінки-біженки частіше піддаються ризику насильства, а діти - торгівлі людьми.

США історично були найбільшим донором, однак за президента Дональда Трампа обсяг міжнародної допомоги істотно скоротився. Велика Британія і країни ЄС також витрачають менше на гуманітарні потреби, віддаючи пріоритет обороні.

Хто вважається переміщеним

До числа вимушено переміщених належать як біженці, які залишили свої країни (42,7 мільйона осіб), так і внутрішньо переміщені (73,5 мільйона), що живуть у межах своїх держав. Судан став найбільшим джерелом вимушеного переміщення з 14,3 мільйона постраждалих. Далі йдуть Сирія (13,5 мільйона), Афганістан (10,3 мільйона) і Україна (8,8 мільйона).