Кількість атак зросла. Яка ситуація на фронті в Україні на ранок

За добу, 4 січня, на фронті в Україні сталося 179 боєзіткнень. Окупанти не перестають концентрувати зусилля на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"На Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 наступальних дій агресора", - йдеться у зведенні.

Росіяни не полишали спроб штурмів у бік Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Новоолександрівки, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки.

Ситуація на інших напрямках

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень.

инулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ, до того ж, противник активно залучав бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та Серебрянського лісу.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили дев’ять атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового та Костянтинопольського.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів позицій ЗСУ неподалік Дачного та Янтарного.

На Оріхівському напрямку українські захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції тричі. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат в районах островів Забич та Козацький.

Минулої доби на Курському напрямку ворог 33 рази штурмував позиції, завдав 336 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.