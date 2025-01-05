Количество атак возросло. Какая ситуация на фронте в Украине на утро

За сутки, 4 января, на фронте в Украине произошло 179 боестолкновений. Оккупанты не перестают концентрировать усилия на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"На Покровском направлении украинские защитники остановили 45 наступательных действий агрессора", - говорится в сводке.

Россияне не оставляли попыток штурмов в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки.

Ситуация на других направлениях

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, к тому же, противник активно привлекал бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Першотравневого, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении ВСУ отбили девять атак противника в районах Часового Яра, Белой Горы, Клещеевки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово и Константинопольского.

На Времевском направлении противник совершил 17 штурмов позиций ВСУ неподалеку Дачного и Янтарного.

На Ореховском направлении украинские защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции трижды. Получили жесткий отпор и понесли потери в районах островов Забич и Казацкий.

За прошедшие сутки на Курском направлении враг 33 раза штурмовал позиции, нанес 336 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.