Количество атак возросло. Какая ситуация на фронте в Украине на утро
За сутки, 4 января, на фронте в Украине произошло 179 боестолкновений. Оккупанты не перестают концентрировать усилия на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На Покровском направлении украинские защитники остановили 45 наступательных действий агрессора", - говорится в сводке.
Россияне не оставляли попыток штурмов в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки.
Ситуация на других направлениях
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, к тому же, противник активно привлекал бомбардировочную авиацию.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызово и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Першотравневого, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.
На Краматорском направлении ВСУ отбили девять атак противника в районах Часового Яра, Белой Горы, Клещеевки и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово и Константинопольского.
На Времевском направлении противник совершил 17 штурмов позиций ВСУ неподалеку Дачного и Янтарного.
На Ореховском направлении украинские защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции трижды. Получили жесткий отпор и понесли потери в районах островов Забич и Казацкий.
За прошедшие сутки на Курском направлении враг 33 раза штурмовал позиции, нанес 336 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.
На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Потери РФ в Украине
За сутки 4 января потери РФ составили 1730 военных. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 26 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 91 БПЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники оккупантов.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления противника, двум пушкам, средству противовоздушной обороны, двум пунктам управления БПЛА.
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