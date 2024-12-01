Кількість атак збільшилася: актуальна ситуація на фронті

Втрати армії РФ

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, українські воїни за добу ліквідували 1730 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 742 тисячі солдатів.

У Міноборони розповіли, що у листопаді українські захисники вразили низку рідкісних та дорогих одиниць техніки ворога. Йдеться про ЗРК різної модифікації, РЛС, вогнеметні системи залпового вогню тощо.

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