Количество атак увеличилось: актуальная ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 224 боевых столкновения. По сравнению с другими днями количество боев возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.
На Харьковском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районах Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.
На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении противник совершил 17 атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.
За прошедшие сутки на Торецком направлении произошло 16 боевых столкновений неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое, Елизаветовка и Новый Труд.
Силы обороны за вчера отразили 54 атаки на Кураховском направлении вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дачного, Дальнего, Екатериновки, Романовки, Антоновки, Ганивки, Елизаветовки и Успеновки.
На Времивском направлении противник совершил 18 штурмов позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Большая Новоселка, Новодаровка и Новополье.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских штурма.
На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не предпринимал.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.
Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 22 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 353 обстрела по населенным пунктам и позициям наших войск.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, украинские воины за сутки ликвидировали 1730 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 742 тысяч солдат.
В Минобороны рассказали, что в ноябре украинские защитники поразили ряд редких и дорогих единиц техники врага. Речь идет о ЗРК различной модификации, РЛС, огнеметных системах залпового огня и т.д.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.