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За кілька років Європа може зіткнутися з дефіцитом рідкісних металів: що робити

Фото: рідкоземельні метали можуть стати дефіцитом вже найближчими роками (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

У найближчі два десятиліття попит на рідкісні метали зросте в кілька разів, а їх дефіцит буде помітним уже незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio.pl.

Наразі Європа на 100% залежить від імпорту рідкісних металів, переважно з Азії. За прогнозами фахівців, у перспективі до 2050 року попит на рідкоземельні метали може зрости щонайменше в десятки, а то й кілька десятків разів. Тому потрібна стратегія отримання цієї критичної сировини, включаючи вилучення з пристроїв, в яких вони були використані.

"Існує 17 рідкоземельних металів, серед яких неодим, тербій, самарій, скандій та інші. Їх використовують у різних видах промисловості, зокрема у фотоелектричних установках, акумуляторах для електромобілів, моніторах, жорстких дисків, систем наведення або безпілотних платформах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають експерти, розвиток відновлюваних джерел енергії чи електромобільності не йде паралельно зі збільшенням видобутку цієї сировини. Тож, ситуація порушує питання щодо ефективності європейської енергетичної трансформації, яка нещодавно передбачала повний відхід від викопного палива у найближчі три десятиліття.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Україна втратила через війну з Росією приблизно 30-40% своїх металургійних потужностей.

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