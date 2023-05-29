Сутички в Косові: представники патруля НАТО зазнали поранень

"Такі атаки абсолютно неприйнятні. Насильство має припинитися негайно. Ми закликаємо всі сторони утримуватися від дій, які ще більше нагнітають напруженість, і вести діалог", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міжнародні сили з підтримки миру в Косові зроблять усі необхідні дії для підтримки безпечної та спокійної обстановки.

"Вони продовжать діяти неупереджено відповідно до свого мандата відповідно до резолюції 1244 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 1999 року", - додали в НАТО.

Associated Press повідомило, що етнічні серби у північній частині Косова зіткнулися з військами миротворчих сил KFOR під керівництвом НАТО, коли намагалися захопити офіси одного з муніципалітетів. Там минулого тижня мерами стали албанці, що викликало протести та зіткнення у регіоні.

Зіткнення сербів із поліцією почалися вранці в муніципалітеті Звечан, за 45 км на північ від столиці Пріштіни. У другій половині дня солдати KFOR закликали сербів розчистити дорогу двом машинам косовського спецпідрозділу.

Потім солдати застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати, щоб захистити косовських офіцерів в автомобілях та розігнати протестувальників. Серби, що зібралися, у відповідь кидали каміння та інші тверді предмети. Одна машина спалена.

Що цього передувало?

Десятки косовських сербів намагались не допустити нових мерів-албанців, які склали присягу, до виконання своїх обов'язків. Вони бойокотували ці вибори і вважають їх нелегітимними.

Мітингувальники збудували барикади, а потім косовська поліція почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу.

Тоді президент Сербії Александр Вучич наказав армії Сербії терміново висуватись у бік Косова. Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що ситуація в Косово та Метохії драматична і додав, що Пріштіна рухається у бік ескалації.