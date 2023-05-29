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Столкновения в Косово: представители патруля НАТО получили ранения

Фото: Военный НАТО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Североатлантический альянс решительно осуждает неспровоцированные нападения на войска KFOR (международные силы под руководством НАТО - ред.) в северной части Косово, в результате которых несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя НАТО.

"Такие атаки абсолютно неприемлемы. Насилие должно прекратиться немедленно. Мы призываем все стороны воздерживаться от действий, которые еще больше нагнетают напряженность, и вести диалог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Международные силы по поддержанию мира в Косово предпримут все необходимые действия для поддержания безопасной и спокойной обстановки.

"Они продолжат действовать беспристрастно в соответствии со своим мандатом в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 1999 года", - добавили в НАТО.

Associated Press сообщило, что этнические сербы в северной части Косово столкнулись с войсками миротворческих сил KFOR под руководством НАТО, когда пытались захватить офисы одного из муниципалитетов. Там на прошлой неделе мэрами стали албанцы, что вызвало протесты и столкновения в регионе.

Столкновения сербов с полицией начались утром в муниципалитете Звечан, в 45 км к северу от столицы Приштины. Во второй половине дня солдаты KFOR призвали сербов расчистить дорогу двум машинам косовского спецназа.

Затем солдаты применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы защитить косовских офицеров в автомобилях и разогнать протестующих. Собравшиеся сербы в ответ бросали камни и другие твердые предметы. Одна машина сожжена.

Что этому предшествовало?

Десятки косовских сербов пытались не допустить новых мэров-албанцев, которые приняли присягу, к исполнению своих обязанностей. Они бойокотировали эти выборы и считают их нелегитимными.

Митингующие построили баррикады, а затем косовская полиция начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа.

Тогда президент Сербии Александр Вучич приказал армии Сербии срочно выдвигаться в сторону Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что ситуация в Косово и Метохии драматична и добавил, что Приштина двигается в сторону эскалации.

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