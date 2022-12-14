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Несколько стран Европы приняли решение о дополнительных пакетах помощи Украине, - Зеленский

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Среда 14 декабря 2022 00:47
Несколько стран Европы приняли решение о дополнительных пакетах помощи Украине, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украина продолжит получать помощь от европейских государств. Сегодня уже есть решение о ряде новых пакетов поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер отметил, что есть очень хорошие новости из Франции.

"Там прошли две конференции в поддержку Украины. Первый результат - миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике", - указал Зеленский.

По его словам, каждый день идет работа, чтобы приобретать для Украины новые силы, чтобы пройти эту зиму.

"Есть сегодня и решения других стран, кроме Франции, - Чехии, Испании, Швейцарии - о предоставлении дополнительных пакетов поддержки. Итальянский Сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства и людей", - добавил президент.

Напомним, США готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях противостояния российской агрессии.

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