За кілька днів ситуація з енергопостачанням повинна покращитися, - "Укренерго"

У НЕК "Укренерго" вважають, що електропостачання у країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Думаю, нам усім, споживачам, потрібно ще перетерпіти кілька днів за умови, що не буде нових обстрілів, для того щоб відбулися відчутні полегшення з енергоспоживанням, щоб графіки відключення були комфортнішими. За відсутності обстрілів (а це важлива умова!) ми зможемо покращити енергопостачання у Центральному і Північному регіонах", - сказав він.

Однак він не виключає блекаут енергосистеми у разі, якщо обстріли військами агресора продовжаться.

"Як місцева влада, так і енергетики просто зобов'язані готуватися до будь-якого сценарію, включаючи найбільш песимістичний - це блекаут. Наскільки ймовірним є цей сценарій, залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати, але ми, енергетики, робитимемо все, щоб не допустити таких сценаріїв", - запевнив він.