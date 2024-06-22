Килимки для авто: чому так важливо не помилитись з вибором

Для повно розуміння теми розмови скажемо, що цього разу маються на увазі килимки, які вкладаються перед кожним сидінням – поверх штатного суцільного килима, закріпленого на підлозі ще на конвеєрі автозаводу. Суто теоретично, цього заводського килима могло б вам і вистачити, адже він красиво облягає усі вигини низу салона, достатньо міцний, не пропускає воду і на додачу добре грає роль шумоізоляції. Але є, як то кажуть, нюанси.

Для чого потрібні килимки

Можливо, це не завжди додає інтер’єрові естетики, але в нашій країні заведено мати на рідному покритті компактні знімні килимки. Які не шкода забруднити глиною, піском, снігом з сіллю та іншими випадковими і небажаними компонентами. І які можна при кожній мийці машини випрати під струменем води.

У зв’язку з темою бруду і вологи зазначимо, що важлива особливість додаткових килимків, особливо зимових, полягає у їхній спроможності утримувати в собі сміття і вологу. Так, щоб бруд з водою не поширювалися по салону, і зокрема не проникали під низ на штатне покриття. Адже простіше витягнути з під ніг килимок і витрусити його у відведеному місці, ніж мити і чистити прикріплений до кузова великий рідний килим.

Якими мають бути килимки

Крім згаданої вище властивості утримувати різного роду бруд, килимки мають бути зручними. Питання в тому, що поряд з ними розташовані ваші педалі, а неправильно розрахований килимок може постійно забиватися під акселератор або гальмівну педаль, перешкоджаючи їх повному ходу вниз. Ще один неприємний сюрприз – водійський килимок може з'їхати в бік разом з вашою ступнею, і ви, даруйте, не влучите ногою в педаль так, як звикли.

Такі події відволікають водія від керування, а в нештатній ситуації можуть відверто завадити – наприклад, коли, доводиться швидко реагувати педалями на появу перешкоди на дорозі. Якісні килимки забезпечують найпростіші способи очищення – обробкою пилососом, струшуванням чи миттям водою.

Головні вимоги до килимків

При виборі неоригінальних килимків краще мати напоготові готовий набір критеріїв:

Геометрія. Кожна частина комплекту повинна покривати ту зону підлоги, де зазвичай перебувають ступні водія і пасажирів. Не повинно бути складок, бо вони напевне будуть перешкоджати, чи як мінімум відволікати водія при натискуванні педалей;

Кожна частина комплекту повинна покривати ту зону підлоги, де зазвичай перебувають ступні водія і пасажирів. Не повинно бути складок, бо вони напевне будуть перешкоджати, чи як мінімум відволікати водія при натискуванні педалей; Кріплення. Переднім килимкам зазвичай необхідна фіксація, принаймні, для водійського вона обов’язкова. Це може бути кріплення до штатних гачків або пластикових упорів на підлозі, шорсткий зворотній бік, що чіпляється до "пухнастого" штатного килима. Якщо килимок достатньо жорсткий, він може триматися на місці за рахунок розпирання між подіумами сидінь і центральним тунелем;

Переднім килимкам зазвичай необхідна фіксація, принаймні, для водійського вона обов’язкова. Це може бути кріплення до штатних гачків або пластикових упорів на підлозі, шорсткий зворотній бік, що чіпляється до "пухнастого" штатного килима. Якщо килимок достатньо жорсткий, він може триматися на місці за рахунок розпирання між подіумами сидінь і центральним тунелем; Водостійкість. Принципово, щоб основа килимка не пропускала через себе воду, бо якщо раптом у штатному покритті з’явиться випадковий отвір, через нього на метал кузова потрапить волога з ніг – і в цьому потаємному просторі створюються ідеальні умови для розвитку корозії.

Коротко

Зрозуміти, наскільки відповідає цікавий для вас комплект вищенаведеним вимогам, на око неможливо. Тому, по-перше, дуже бажана примірка до вашої машини, а по-друге, впевненість у тому, що шиє ці вироби відповідальне підприємство, яке не економить на матеріалах. Вдалим (хоча і не дешевим) рішенням зазвичай виявляється купівля килимків в офіційному дилерському центрі, де запропонують варіант саме під вашу модель і як мінімум – безпечний з точки зору сусідства з педалями.