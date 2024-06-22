Килимки для авто: чому так важливо не помилитись з вибором

Цей захисний аксесуар і атрибут домашнього затишку в салоні авто може перетворитись на небезпечного шкідника, який псує нерви і загрожує безпеці руху. На що дивитись при виборі килимків для автомобіля?
Про головні питання до килимків для салону автомобіля читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre, Autobild і L`Automobile Magazine.
Для повно розуміння теми розмови скажемо, що цього разу маються на увазі килимки, які вкладаються перед кожним сидінням – поверх штатного суцільного килима, закріпленого на підлозі ще на конвеєрі автозаводу. Суто теоретично, цього заводського килима могло б вам і вистачити, адже він красиво облягає усі вигини низу салона, достатньо міцний, не пропускає воду і на додачу добре грає роль шумоізоляції. Але є, як то кажуть, нюанси.
Можливо, це не завжди додає інтер’єрові естетики, але в нашій країні заведено мати на рідному покритті компактні знімні килимки. Які не шкода забруднити глиною, піском, снігом з сіллю та іншими випадковими і небажаними компонентами. І які можна при кожній мийці машини випрати під струменем води.
У зв’язку з темою бруду і вологи зазначимо, що важлива особливість додаткових килимків, особливо зимових, полягає у їхній спроможності утримувати в собі сміття і вологу. Так, щоб бруд з водою не поширювалися по салону, і зокрема не проникали під низ на штатне покриття. Адже простіше витягнути з під ніг килимок і витрусити його у відведеному місці, ніж мити і чистити прикріплений до кузова великий рідний килим.
Крім згаданої вище властивості утримувати різного роду бруд, килимки мають бути зручними. Питання в тому, що поряд з ними розташовані ваші педалі, а неправильно розрахований килимок може постійно забиватися під акселератор або гальмівну педаль, перешкоджаючи їх повному ходу вниз. Ще один неприємний сюрприз – водійський килимок може з'їхати в бік разом з вашою ступнею, і ви, даруйте, не влучите ногою в педаль так, як звикли.
Такі події відволікають водія від керування, а в нештатній ситуації можуть відверто завадити – наприклад, коли, доводиться швидко реагувати педалями на появу перешкоди на дорозі. Якісні килимки забезпечують найпростіші способи очищення – обробкою пилососом, струшуванням чи миттям водою.
При виборі неоригінальних килимків краще мати напоготові готовий набір критеріїв:
Зрозуміти, наскільки відповідає цікавий для вас комплект вищенаведеним вимогам, на око неможливо. Тому, по-перше, дуже бажана примірка до вашої машини, а по-друге, впевненість у тому, що шиє ці вироби відповідальне підприємство, яке не економить на матеріалах. Вдалим (хоча і не дешевим) рішенням зазвичай виявляється купівля килимків в офіційному дилерському центрі, де запропонують варіант саме під вашу модель і як мінімум – безпечний з точки зору сусідства з педалями.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.