У яких землях Німеччини приймають українців у лютому: адреси та умови

Німеччина надала тимчасовий захист 1,2 млн українців. До країни продовжують їхати тисячі людей, що позначається на ситуації із житлом.
Які землі Німеччини приймають українських біженців у лютому і куди можуть розподілити новоприбулих, РБК-Україна розповідає з посиланням на проект uahelp.wiki.
Більшість біженців прибувають у приймальні пункти, які є таборами для тимчасового проживання. Звідти йде розподіл територією федеральної землі.
"У Німеччині дуже важка ситуація з житлом. Ви маєте розраховувати на багато місяців проживання в ангарах, гуртожитках, контейнерах чи спортзалах, необов'язково поблизу великого міста", – попереджають волонтери uahelp.wiki.
Наголошується, є одна можливість зареєструватися, після цього в іншому місці біженців не приймуть. Люди будуть зобов'язані жити в тій федеральній землі, в якій зареєструються або в яку їх спрямують.
Для переїзду в іншу землю буде потрібен спеціальний дозвіл, який можна отримати тільки з поважних причин: робота або навчання, переїзд до подружжя або неповнолітні діти.
Фото: Тимчасове розміщення біженців у Німеччині (gettyimages.com)
У столиці Німеччини та у шести федеральних землях станом на 14 лютого були відкриті такі прийомні пункти для біженців з України:
Берлін:
Баден-Вюртемберг:
Станом на лютий 2024 року з приймальних пунктів землі Баден-Вюртемберг розподіл іде лише на інші федеральні землі, зокрема в Баварію, Рейнланд-Пфальц і Гессен.
Баварія:
Гессен:
Північний Рейн-Вестфалія:
Саарланд
Тюрінгія:
Умови у всіх таборах приблизно однакові. Українцям радять їхати туди, куди зручно дістатися. Усі приймальні пункти відкриті у режимі 24/7.
Нагадаємо, ми писали, що українці розповіли про життя у німецьких таборах для біженців.
Також ми писали, до яких країн ЄС продовжують масово їхати українці. До Німеччини у грудні прибули понад 15 тисяч українських біженців.
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