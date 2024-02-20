В каких землях Германии принимают украинцев в феврале: адреса и условия

Куда селят новоприбывших беженцев

Большинство беженцев прибывают в приемные пункты, которые являются и лагерями для временного проживания. Оттуда идет распределение по территории федеральной земли.

"В Германии очень тяжелая ситуация с жильем. Вы должны рассчитывать на многие месяцы проживания в ангарах, общежитиях, контейнерах или спортзалах, необязательно вблизи крупного города", – предупреждают волонтеры uahelp.wiki.

Отмечается, есть одна возможность зарегистрироваться, после этого в другом месте беженцев не примут. Люди будут обязаны жить в той федеральной земле, в которой зарегистрируются или в которую их направят.

Для переезда в другую землю будет необходимо специальное разрешение, которое можно получить только по уважительным причинам: работа или обучение, переезд к супругами или несовершеннолетние дети.

Фото: Временное размещение беженцев в Германии (gettyimages.com)

В каких землях открыты лагеря первичного приема

В столице Германии и в шести федеральных землях по состоянию на 14 февраля были открыты такие приемные пункты для беженцев из Украины:

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) – самый большой пункт первичного приема. Оттуда направляют на расселение по всей Германии. Территория центра закрыта. Внутрь можно попасть на специальном автобусе. Если ехать на машине, нужно будет оставить ее на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Баден-Вюртемберг:

По состоянию на февраль 2024 года из приемных пунктов земли Баден-Вюртемберг распределение идёт только в другие федеральные земли, в частности в Баварию, Рейнланд-Пфальц и Гессен.

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – центр открыт, но распределяет в другие федеральные земли. С января 2024 года принимает всех, в том числе тех, кто едет на своем авто. Автомобиль нужно парковать вне приемного пункта. В лагере не принимают домашних животных крупнее кошки.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – открыт, но распределяет в другие федеральные земли. Сложно добраться общественным транспортом, на машине можно. Не принимают с большими собаками (более 35 кг) и собаками бойцовских пород. Все животные живут в питомнике на территории приемного пункта, где хозяева их три раза в день проведывают, кормят и выгуливают. Вместе с хозяевами в комнатах питомцев не размещают.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – открыт, но распределяет в другие федеральные земли. Лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны находиться с хозяевами, собак нужно будет держать постоянно на поводке.

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – лагерь больше не принимает беженцев из Украины.

Бавария:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – из лагеря людей распределяют по Баварии, принимают с небольшими домашними животными.

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если приехать поздно и без автомобиля, к Bahnhofsmission во Франкфурте могут разместить на одну ночь.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрингия:

Хермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Условия во всех лагерях приблизительно одинаковые. Украинцам советуют ехать туда, куда удобно добраться. Все приемные пункты открыты в режиме 24/7.