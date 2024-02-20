В каких землях Германии принимают украинцев в феврале: адреса и условия

Германия предоставила временную защиту 1,2 млн украинцев. В страну продолжают ехать тысячи людей, что сказывается на ситуации с жильем.
Какие земли Германии принимают украинских беженцев в феврале и куда могут распределить новоприбывших, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект uahelp.wiki.
Большинство беженцев прибывают в приемные пункты, которые являются и лагерями для временного проживания. Оттуда идет распределение по территории федеральной земли.
"В Германии очень тяжелая ситуация с жильем. Вы должны рассчитывать на многие месяцы проживания в ангарах, общежитиях, контейнерах или спортзалах, необязательно вблизи крупного города", – предупреждают волонтеры uahelp.wiki.
Отмечается, есть одна возможность зарегистрироваться, после этого в другом месте беженцев не примут. Люди будут обязаны жить в той федеральной земле, в которой зарегистрируются или в которую их направят.
Для переезда в другую землю будет необходимо специальное разрешение, которое можно получить только по уважительным причинам: работа или обучение, переезд к супругами или несовершеннолетние дети.
Фото: Временное размещение беженцев в Германии (gettyimages.com)
В столице Германии и в шести федеральных землях по состоянию на 14 февраля были открыты такие приемные пункты для беженцев из Украины:
Берлин:
Баден-Вюртемберг:
По состоянию на февраль 2024 года из приемных пунктов земли Баден-Вюртемберг распределение идёт только в другие федеральные земли, в частности в Баварию, Рейнланд-Пфальц и Гессен.
Бавария:
Гессен:
Северный Рейн-Вестфалия:
Саарланд
Тюрингия:
Условия во всех лагерях приблизительно одинаковые. Украинцам советуют ехать туда, куда удобно добраться. Все приемные пункты открыты в режиме 24/7.
Напомним, мы писали, что украинцы рассказали о жизни в немецких лагерях для беженцев.
Также мы писали, в какие страны ЕС продолжают массово ехать украинцы. В Германию в декабре прибыли более 15 тисяч украинских беженцев.
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