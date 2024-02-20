У яких землях Німеччини приймають українців у лютому: адреси та умови

Німеччина надала тимчасовий захист 1,2 млн українців. До країни продовжують їхати тисячі людей, що позначається на ситуації із житлом.

Які землі Німеччини приймають українських біженців у лютому і куди можуть розподілити новоприбулих, РБК-Україна розповідає з посиланням на проект uahelp.wiki .

Куди селять новоприбулих біженців

Більшість біженців прибувають у приймальні пункти, які є таборами для тимчасового проживання. Звідти йде розподіл територією федеральної землі.

"У Німеччині дуже важка ситуація з житлом. Ви маєте розраховувати на багато місяців проживання в ангарах, гуртожитках, контейнерах чи спортзалах, необов'язково поблизу великого міста", – попереджають волонтери uahelp.wiki.

Наголошується, є одна можливість зареєструватися, після цього в іншому місці біженців не приймуть. Люди будуть зобов'язані жити в тій федеральній землі, в якій зареєструються або в яку їх спрямують.

Для переїзду в іншу землю буде потрібен спеціальний дозвіл, який можна отримати тільки з поважних причин: робота або навчання, переїзд до подружжя або неповнолітні діти.

Фото: Тимчасове розміщення біженців у Німеччині (gettyimages.com)

У яких землях відкриті табори первинного прийому

У столиці Німеччини та у шести федеральних землях станом на 14 лютого були відкриті такі прийомні пункти для біженців з України:

Берлін:

Tegel (колишній аеропорт) – найбільший пункт первинного прийому. Звідти спрямовують на розселення по всій Німеччині. Територія центру закрита. Всередину можна потрапити спеціальним автобусом. Якщо їхати машиною, потрібно буде залишити її на парковці зовні і заїхати всередину автобусом. Всі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.

Баден-Вюртемберг:

Станом на лютий 2024 року з приймальних пунктів землі Баден-Вюртемберг розподіл іде лише на інші федеральні землі, зокрема в Баварію, Рейнланд-Пфальц і Гессен.

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – центр відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. З січня 2024 року приймає всіх, у тому числі тих, хто їде своїм авто. Автомобіль потрібно паркувати поза приймальним пунктом. У таборі не приймають домашніх тварин, більших за кішку.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. Важко дістатися громадським транспортом, машиною можна. Не приймають із великими собаками (понад 35 кг) та собаками бійцівських порід. Усі тварини живуть у розпліднику на території приймального пункту, де господарі їх тричі на день провідують, годують та вигулюють. Разом із господарями в кімнатах вихованців не розміщують.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. Табір не приймає людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду; приймають із невеликими тваринами, які мають перебувати з господарями, собак треба буде тримати постійно на повідку.

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – табір більше не приймає біженців з України.

Баварія:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – з табору людей розподіляють по Баварії, приймають із невеликими домашніми тваринами.

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 у робочі дні. Решту часу теж приймають, але доведеться почекати. Якщо приїхати пізно та без автомобіля, Bahnhofsmission у Франкфурті можуть розмістити на одну ніч.

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрінгія:

Гермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Умови у всіх таборах приблизно однакові. Українцям радять їхати туди, куди зручно дістатися. Усі приймальні пункти відкриті у режимі 24/7.