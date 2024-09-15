У яких випадках необхідно викликати "швидку": детальне роз'яснення

Є перелік випадків, коли лікарів "швидкої" потрібно викликати в терміновому порядку. При цьому підвищення тиску або температури не завжди є приводом для дзвінка в "103".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення сімейного лікаря Дарини Дмитрієвської.
"Необхідно запам’ятати, що карета швидкої допомоги виїжджає тоді, коли потрібен терміномий порятунок життя, ситуація загрозлива, пацієнт не може впоратися зі станом самостійно або потребує термінової госпіталізації", - розповіла вона.
"Люди часто викликають "швидку" у непрофільних випадках. Йдеться про такі, які передбачають консультацію та лікування у сімейного лікаря або вузького спеціаліста", - каже лікар.
У разі підвищення артеріального тиску, яке стається періодично, необхідно звернутися до фахівця, який допоможе підібрати постійні ліки від тиску. Не слід розраховувати на приїзд "швидкої" за кожного гіпертонічного кризу.
Також підвищення температури тіла при застудних та інших вірусних хворобах не є причиною для виклику, як і типові прояви хронічних хвороб.
"Важливо розуміти, що команда "швидкої" не може забезпечити тривале лікування та спостереження, яке потрібне при перерахованих пролонгованих станах", - зазначає Дмитрієвська.
Викликати "швидку" в Україні можна як зі стаціонарних телефонів, так і з мобільних.
Запуск єдиної лінії екстреної допомоги за номером "112" дозволяє викликати "швидку" через SMS або мовою жестів.
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