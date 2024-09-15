В каких случаях необходимо вызывать "скорую": детальное разъяснение

Есть перечень случаев, когда врачей "скорой" нужно вызывать в срочном порядке. При этом повышение давления или температуры не всегда являются поводом для звонка в "103".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение семейного врача Дарьи Дмитриевской.
"Необходимо запомнить, что карета скорой помощи выезжает тогда, когда требуется срочное спасение жизни, ситуация угрожающая, пациент не может справиться с состоянием самостоятельно или нуждается в срочной госпитализации", - рассказала она.
"Люди часто вызывают "скорую" в непрофильных случаях. Речь идет о таких, которые предусматривают консультацию и лечение у семейного врача или узкого специалиста", - говорит врач.
В случае повышения артериального давления, которое случается периодически, необходимо обратиться к специалисту, который поможет подобрать постоянные лекарства от давления. Не следует рассчитывать на приезд "скорой" при каждом гипертоническом кризе.
Также повышение температуры тела при простудных и других вирусных болезнях не является причиной для вызова, как и типичные проявления хронических болезней.
"Важно понимать, что команда "скорой" не может обеспечить длительное лечение и наблюдение, которое нужно при перечисленных пролонгированных состояниях", - отмечает Дмитриевская.
Вызвать "скорую" в Украине можно как со стационарных телефонов, так и с мобильных.
Запуск единой линии экстренной помощи по номеру "112" позволяет также вызвать "скорую" через SMS или языком жестов.
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