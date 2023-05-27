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У яких випадках можуть припинити пільги на комуналку: роз'яснення ПФУ

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Україна, Субота 27 травня 2023 08:58
У яких випадках можуть припинити пільги на комуналку: роз'яснення ПФУ Фото: пільги на комуналку можуть бути припинені з декількох причин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підставою для того, аби надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг було припинено, можуть стати кілька причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними прес-служби, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 17.04.2019 № 373, надання пільг може припинятися:

  • у разі смерті пільговика, втрати права на пільгу або коли пільговику призначено житлову субсидію - з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події;
  • за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання.

Нагадаємо, у держбюджеті на пільги на оплату житлово-комунальних послуг на 2023 рік передбачено 11,6 млрд грн для 1,5 млн сімей. Середній розмір - 631,1 гривень.

Функції з призначення та виплати пільг субсидій перейшли до Пенсійного фонду. ПФУ спрямував на субсидії та пільги за березень 5,4 млрд гривень.

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