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В яких випадках бригада екстреної медичної допомоги може не приїхати на виклик: відповідь НСЗУ

Фото: бригада екстреної медичної допомоги може не приїхати на виклик (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Екстрена медична допомога входить до програми медичних гарантій та є безоплатною. Вона надається всім, хто її потребує та перебуває у невідкладному стані. Але є випадки, коли бригада "екстренки" має право не виїжджати на виклик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

НСЗУ підготували ряд випадків, коли бригада ЕМД має право не виїжджати на виклик до пацієнтів. Зокрема, якщо пацієнти:

  • не перебувають у невідкладному стані або стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;

  • не надали достовірну інформацію про свій стан або місцезнаходження; 

  • потребують виконання планових призначень лікаря (наприклад, ін’єкції, перев’язки тощо); 

  • потребують видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і довідок про стан здоров’я. 

Медики зазначили, що прийом повідомлень про невідкладний стан людини в Україні відбувається за єдиним телефонним номером 103.

Якщо диспетчер виявить підстави для виїзду бригади "екстренки", то скерує медиків до пацієнта. Якщо ж підстав немає, пацієнт отримає консультацію телефоном.

Нагадаємо, не так давно в українців з'явилась можливість викликати "швидку" мовою жестів або через SMS. Ми писали в яких регіонах доступна послуга.

Ми також писали, які штрафи загрожують українцям за неправдиві виклики екстрених служб.

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