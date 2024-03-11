В каких случаях бригада экстренной медицинской помощи может не приехать на вызов: ответ НСЗУ

НСЗУ подготовили ряд случаев, когда бригада ЭМД имеет право не выезжать по вызову к пациентам. В частности, если пациенты:

не находятся в неотложном состоянии или состояние которых не требует оказания экстренной медицинской помощи;

не предоставили достоверную информацию о своем состоянии или местонахождении;

требуют выполнения плановых назначений врача (например, инъекции, перевязки и т.п.);

требуют выдачи листков нетрудоспособности, выписки рецептов и справок о состоянии здоровья.

Медики отметили, что прием сообщений о безотлагательном состоянии человека в Украине происходит по единому телефонному номеру 103.

Если диспетчер обнаружит основания для выезда бригады "экстренки", то направит медиков к пациенту. Если же оснований нет, пациент получит консультацию по телефону.

Напомним, не так давно у украинцев появилась возможность вызвать "скорый" язык жестов или через SMS. Мы писали, в каких регионах доступна услуга.

Мы также писали, какие штрафы угрожают украинцам за ложные вызовы экстренных служб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.