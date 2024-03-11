В каких случаях бригада экстренной медицинской помощи может не приехать на вызов: ответ НСЗУ

Экстренная медицинская помощь входит в программу медицинских гарантий и является бесплатной. Она предоставляется всем, кто в ней нуждается и находится в неотложном состоянии. Но есть случаи, когда бригада "экстренки" имеет право не выезжать на вызов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.
НСЗУ подготовили ряд случаев, когда бригада ЭМД имеет право не выезжать по вызову к пациентам. В частности, если пациенты:
не находятся в неотложном состоянии или состояние которых не требует оказания экстренной медицинской помощи;
не предоставили достоверную информацию о своем состоянии или местонахождении;
требуют выполнения плановых назначений врача (например, инъекции, перевязки и т.п.);
требуют выдачи листков нетрудоспособности, выписки рецептов и справок о состоянии здоровья.
Медики отметили, что прием сообщений о безотлагательном состоянии человека в Украине происходит по единому телефонному номеру 103.
Если диспетчер обнаружит основания для выезда бригады "экстренки", то направит медиков к пациенту. Если же оснований нет, пациент получит консультацию по телефону.
Напомним, не так давно у украинцев появилась возможность вызвать "скорый" язык жестов или через SMS. Мы писали, в каких регионах доступна услуга.
Мы также писали, какие штрафы угрожают украинцам за ложные вызовы экстренных служб.
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