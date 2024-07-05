За яких умов виплачується допомога у звʼязку з евакуацією: пояснення юристів

За яких умов виплачується допомога у звʼязку з евакуацією

Постанова Кабміну від 21 жовтня 2022 р. № 1195 передбачає, що у звʼязку з евакуацією грошова допомога виплачується:

особам, які евакуйовані з районів проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій) (мова про централізовану евакуацію потягом чи автобусами)

допомога надається, якщо такі особи не отримували виплати від міжнародних організацій, та

не отримували раніше грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється

Як отримати допомогу

У день проведення евакуації збірний пункт подає дані про евакуйованих осіб. Потім ці відомості перевіряють і АТ "Укрпошта" або АТ "Укрзалізниця" виплачують допомогу у приймальному пункті евакуації.

Якщо виплати неможливі через відсутність електропостачання, чи інші вагомі причини, то грошову допомогу мають надати протягом 5 днів з дня припинення таких обставин.

Який розмір допомоги

Евакуйованим громадянам надають допомогу у розмірі:

3000 грн - для осіб з інвалідністю і дітей

2000 грн - для інших осіб

Грошову допомогу при евакуації надають один раз. На неї не мають права претендувати евакуйовані особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій.

Чи надається допомога на проживання ВПО

Крім грошової допомоги при евакуації, українці мають право на допомогу на проживання ВПО. При цьому вона надається навіть при повторному переміщенні. Також важливо, щоб людина відповідала низці критеріїв Порядку надання допомоги на проживання ВПО.

Ще варто враховувати, що розмір допомоги при евакуації не враховується до сукупного доходу сім'ї при призначенні інших соціальних допомог.