За яких умов Трамп буде готовий продавати зброю для України: пояснення експерта

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що США більше не зможуть здійснювати ефективний тиск на Росію. Також, Україна стає важливим гравцем у глобальній політиці.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Загородній.
Україна все більше опиняється в центрі міжнародної політики, і це створює нові виклики для США, Росії та Європи. Зокрема, на тлі триваючої війни з Росією, Америці, як з’ясувалося, вже не так просто впливати на ситуацію.
Зміни в стратегічних підходах і внутрішньополітичні пертурбації у США, про які говорить політтехнолог Тарас Загородній, відкривають нові перспективи для України.
"Важіль тиску в американців зникає, може виявитися, що вони взагалі не потрібні в деяких речах. А це вже не сподобається американському збройному лоббі, тому що виявляється, що багато їхніх систем не працює. Україна багато чого модернізує та модифікує, щоб зброя працювала", - стверджує Загородній.
Він вважає, що час працює проти Росії, і модернізація української армії стає важливим фактором у цьому контексті.
Загородній також торкається внутрішньої політики США, зокрема - виборчої боротьби. Він пояснює, що президент США Дональд Трамп намагається зрозуміти реальний стан російської економіки і побоюється можливого розпаду Росії. Однак, за словами експерта, це не лише політика Трампа, а й політика США в цілому за останні 100 років, адже Америка завжди підтримувала територіальну цілісність Росії.
"Тиск буде, але це велика штанга для Трампа", - додає він, зазначаючи, що ситуація з Україною має відчутний вплив на політичні події всередині Сполучених Штатів. Демократи вже почали використовувати внутрішні проблеми Республіканської партії, а Трамп має знайти баланс, щоб не розчарувати власний електорат.
Крім того, загострення ситуації між США та Росією стосується і економічних аспектів, зокрема угод щодо рідкісноземельних металів. "Він підозрює пастки скрізь, тому що вся ця угода з рідкісноземельними металами - це обгрунтування для власного електората, чому США мають допомогати Україні далі", - зазначає Загородній.
Європейські країни також активно включаються у процеси фінансової і військової підтримки України. За словами Загороднього, ЄС вже знайшов 30 000 миротворців, і це лише перший етап. Крім того, в умовах економічної кризи Європа почала шукати фінансові резерви для фінансування військових поставок, зокрема через ковідний фонд.
Вже сьогодні Європейський Союз виділяє значні кошти на озброєння, а європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, знаходять нові фінансові інструменти для підтримки України.
На думку Загороднього, США можуть зіткнутися з ситуацією, коли їхні аргументи щодо допомоги Україні більше не будуть такими переконливими. Залишаються лише вибори і питання: чи буде реальна допомога? Враховуючи відсутність можливості зупинити Путіна, політика США може зіткнутися з серйозними труднощами. Тому ситуація залишається надзвичайно складною, і важливо стежити за розвитком подій на глобальній політичній арені.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп намагається впливати на Україну, однак Київ не має наміру йти на поступки. Політтехнолог Тарас Загородній підкреслює, що між США та Росією вже виникає напруження, що може призвести до конфлікту.