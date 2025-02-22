При каких условиях Трамп будет готов продавать оружие для Украины: объяснение эксперта

Украина все больше оказывается в центре международной политики, и это создает новые вызовы для США, России и Европы. В частности, на фоне продолжающейся войны с Россией, Америке, как выяснилось, уже не так просто влиять на ситуацию.

Изменения в стратегических подходах и внутриполитические пертурбации в США, о которых говорит политтехнолог Тарас Загородний, открывают новые перспективы для Украины.

"Рычаг давления у американцев исчезает, может оказаться, что они вообще не нужны в некоторых вещах. А это уже не понравится американскому оружейному лобби, потому что оказывается, что многие их системы не работают. Украина многое модернизирует и модифицирует, чтобы оружие работало", - утверждает Загородний.

Он считает, что время работает против России, и модернизация украинской армии становится важным фактором в этом контексте.

Загородний также касается внутренней политики США, в частности - избирательной борьбы. Он объясняет, что Дональд Трамп пытается понять реальное состояние российской экономики и опасается возможного распада России. Однако, по словам эксперта, это не только политика Трампа, но и политика США в целом за последние 100 лет, ведь Америка всегда поддерживала территориальную целостность России.

"Давление будет, но это большая штанга для Трампа", - добавляет он, отмечая, что ситуация с Украиной имеет ощутимое влияние на политические события внутри Соединенных Штатов. Демократы уже начали использовать внутренние проблемы Республиканской партии, а Трамп должен найти баланс, чтобы не разочаровать собственный электорат.

Кроме того, обострение ситуации между США и Россией касается и экономических аспектов, в частности сделок по редкоземельным металлам. "Он подозревает ловушки везде, потому что вся эта сделка с редкоземельными металлами - это обоснование для собственного электората, почему США должны помогать Украине дальше", - отмечает Загородний.

Европа находит новые ресурсы для помощи Украине

Европейские страны также активно включаются в процессы финансовой и военной поддержки Украины. По словам Загороднего, ЕС уже нашел 30 000 миротворцев, и это только первый этап. Кроме того, в условиях экономического кризиса Европа начала искать финансовые резервы для финансирования военных поставок, в частности через ковидный фонд.

Уже сегодня Европейский Союз выделяет значительные средства на вооружение, а европейские лидеры, в частности Урсула фон дер Ляйен, находят новые финансовые инструменты для поддержки Украины.

По мнению Загороднего, США могут столкнуться с ситуацией, когда их аргументы относительно помощи Украине больше не будут такими убедительными. Остаются только выборы и вопрос: будет ли реальная помощь? Учитывая отсутствие возможности остановить Путина, политика США может столкнуться с серьезными трудностями. Поэтому ситуация остается чрезвычайно сложной, и важно следить за развитием событий на глобальной политической арене.