При каких условиях Трамп будет готов продавать оружие для Украины: объяснение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что США больше не смогут осуществлять эффективное давление на Россию. Также, Украина становится важным игроком в глобальной политике.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.
Украина все больше оказывается в центре международной политики, и это создает новые вызовы для США, России и Европы. В частности, на фоне продолжающейся войны с Россией, Америке, как выяснилось, уже не так просто влиять на ситуацию.
Изменения в стратегических подходах и внутриполитические пертурбации в США, о которых говорит политтехнолог Тарас Загородний, открывают новые перспективы для Украины.
"Рычаг давления у американцев исчезает, может оказаться, что они вообще не нужны в некоторых вещах. А это уже не понравится американскому оружейному лобби, потому что оказывается, что многие их системы не работают. Украина многое модернизирует и модифицирует, чтобы оружие работало", - утверждает Загородний.
Он считает, что время работает против России, и модернизация украинской армии становится важным фактором в этом контексте.
Загородний также касается внутренней политики США, в частности - избирательной борьбы. Он объясняет, что Дональд Трамп пытается понять реальное состояние российской экономики и опасается возможного распада России. Однако, по словам эксперта, это не только политика Трампа, но и политика США в целом за последние 100 лет, ведь Америка всегда поддерживала территориальную целостность России.
"Давление будет, но это большая штанга для Трампа", - добавляет он, отмечая, что ситуация с Украиной имеет ощутимое влияние на политические события внутри Соединенных Штатов. Демократы уже начали использовать внутренние проблемы Республиканской партии, а Трамп должен найти баланс, чтобы не разочаровать собственный электорат.
Кроме того, обострение ситуации между США и Россией касается и экономических аспектов, в частности сделок по редкоземельным металлам. "Он подозревает ловушки везде, потому что вся эта сделка с редкоземельными металлами - это обоснование для собственного электората, почему США должны помогать Украине дальше", - отмечает Загородний.
Европейские страны также активно включаются в процессы финансовой и военной поддержки Украины. По словам Загороднего, ЕС уже нашел 30 000 миротворцев, и это только первый этап. Кроме того, в условиях экономического кризиса Европа начала искать финансовые резервы для финансирования военных поставок, в частности через ковидный фонд.
Уже сегодня Европейский Союз выделяет значительные средства на вооружение, а европейские лидеры, в частности Урсула фон дер Ляйен, находят новые финансовые инструменты для поддержки Украины.
По мнению Загороднего, США могут столкнуться с ситуацией, когда их аргументы относительно помощи Украине больше не будут такими убедительными. Остаются только выборы и вопрос: будет ли реальная помощь? Учитывая отсутствие возможности остановить Путина, политика США может столкнуться с серьезными трудностями. Поэтому ситуация остается чрезвычайно сложной, и важно следить за развитием событий на глобальной политической арене.
Напомним, что президент США Дональд Трамп пытается влиять на Украину, однако Киев не намерен идти на уступки. Политтехнолог Тарас Загородній подчеркивает, что между США и Россией уже возникает напряжение, что может привести к конфликту.