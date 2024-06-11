Яких ще реформ не вистачає Україні в 2024 році для отримання грошей від МВФ

Місія МВФ щодо четвертого перегляду програми співробітництва з Україною, яка працювала у Варшаві з 27 до 31 травня 2024 року, успішно завершила роботу. Представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу. Відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ, яка розгляне її найближчими тижнями. Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом близько 2,2 млрд доларів (у еквіваленті).

Що ще має зробити Україна до кінця 2024 року

Для успішного продовження співробітництва з МВФ і отримання чергових траншів кредитних коштів від Фонду Україна до кінця року ще має реалізувати низку важливих реформ, які є так званими структурними маяками. Ось вони:

Ще до кінця березня український уряд мав розробити концепцію розвитку державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" з пропозиціями націлити програму на малі та середні підприємства, поступово відмовляючись від участі великих компаній, посилити її моніторинг та забезпечити належні захисні механізми.

До кінця червня має бути ухвалено новий закон про Бюро економічної безпеки з чітким мандатом та обсягом слідчих повноважень, з акцентом на основних економічних злочинах. Також має бути створено правову основу для функціонування БЕБ щодо відбору керівництва та персоналу. Закон має враховувати існуюче розмежування між слідчими повноваженнями БЕБ та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

До кінця червня Україна має визначити обсяг заборгованості та оцінити фінансовий стан теплокомуненерго за допомогою камеральної перевірки авторитетною аудиторською компанією, зокрема шляхом відокремлення заборгованості - до лютого 2022 року та після.

До кінця липня Україна має підготувати оцінку ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету, задля формування єдиного підходу до реформування.

До кінця липня також має бути ухвалено закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність.

До кінця вересня уряд має визначити найбільші державні підприємства, які серйозно постраждали від війни, та підготувати огляд потенційних бюджетних витрат.

Ще до кінця вересня Україна має завершити зовнішній аудит ефективності Національного антикорупційного бюро за участю трьох незалежних експертів з міжнародним досвідом та опублікувати звіт за його результатами.

До кінця жовтня за допомогою технічної допомоги від МВФ потрібно провести діагностичний огляд довоєнних політик та практик щодо середньострокового бюджетного планування порівняно з найкращими практиками.

З кінця серпня на кінець жовтня перенесено задачу для уряду розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, а також політику дивідендів і стратегію приватизації.

До кінця грудня потрібно ухвалити урядову постанову з планом дій та графіком виконання, яка забезпечить чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками, включно з пріоритетами відбудови.

До кінця грудня уряд також має підготувати механізм оздоровлення банків у консультаціях з працівниками Фонду гарантування та МВФ.

Також МВФ наполягає, щоб протягом всього періоду дії програми EFF усі системні банки з мажоритарною часткою державної власності залишалися у сфері відповідальності Мінфіну, а будь-які несистемні банки, що перейдуть у власність держави, не були капіталізовані за рахунок бюджетних коштів, а передавались Фонду гарантування.

Нагадаємо, чергові кредитні транші за програмою розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду надаються за результатами переглядів. У 2023 році Україна отримала від МВФ три транші на загальну суму 4,5 млрд доларів. Цього року Україна вже отримала від МВФ один транш в сумі близько 880 млн доларів. А загалом у 2024 році уряд має змогу отримати від МВФ чотири транші загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів (у еквіваленті).