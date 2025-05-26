У яких регіонах України найбільше вакансій із житлом: свіжа статистика

В Україні стрімко зростає кількість вакансій із можливістю надання житла. Зараз відкрити більше 2 тисяч таких вакансій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості .

Повідомляється, що з початку 2025 року роботодавці вже подали понад 2 тисячі таких пропозицій - на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними Державної служби зайнятості, це один із найпопулярніших нині способів зацікавити кандидатів у нестабільних умовах.

На ринку праці дефіцит кадрів: понад 230 тисяч вакансій щодня - проти 127 тисяч офіційно зареєстрованих шукачів. Щоб залучити працівників, компанії змушені пропонувати додаткові умови.

У яких регіонах пропонують роботу з житлом

У 2024 році загалом було 3,5 тисячі вакансій із житлом. Лідери за кількістю таких вакансій:

Київ - 330 вакансій з початку року (148 актуальні);

Київська область - 276 вакансій (132 актуальні);

Полтавська - 67 вакансій;

Дніпропетровська - 72 вакансій;

Хмельницька - 68 вакансій.

У прифронтових регіонах таких пропозицій найменше, але загалом тенденція вказує на нову норму ринку - житло як частина "соціального пакету".