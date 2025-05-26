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У яких регіонах України найбільше вакансій із житлом: свіжа статистика

Понеділок 26 травня 2025 14:23
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У яких регіонах України найбільше вакансій із житлом: свіжа статистика Фото: Робота з житлом в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні стрімко зростає кількість вакансій із можливістю надання житла. Зараз відкрити більше 2 тисяч таких вакансій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості.

Повідомляється, що з початку 2025 року роботодавці вже подали понад 2 тисячі таких пропозицій - на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними Державної служби зайнятості, це один із найпопулярніших нині способів зацікавити кандидатів у нестабільних умовах.

На ринку праці дефіцит кадрів: понад 230 тисяч вакансій щодня - проти 127 тисяч офіційно зареєстрованих шукачів. Щоб залучити працівників, компанії змушені пропонувати додаткові умови.

У яких регіонах пропонують роботу з житлом

У 2024 році загалом було 3,5 тисячі вакансій із житлом. Лідери за кількістю таких вакансій:

  • Київ - 330 вакансій з початку року (148 актуальні);
  • Київська область - 276 вакансій (132 актуальні);
  • Полтавська - 67 вакансій;
  • Дніпропетровська - 72 вакансій;
  • Хмельницька - 68 вакансій.

У прифронтових регіонах таких пропозицій найменше, але загалом тенденція вказує на нову норму ринку - житло як частина "соціального пакету".

Нагадаємо, найбільше вакансій із житлом пропонують у сферах обслуговування, сільського господарства, виробництва та будівництва. Умови проживання різняться: від кімнати в гуртожитку до проживання на території комплексу. Такі вакансії особливо актуальні для охочих працювати вахтовим методом або переїхати в інше місто.

Також РБК-Україна писало про бум сезонної роботи в Україні перед літом. Найбільше попиту - на працівників агросектору, сфери обслуговування та будівництва. Пропонують роботу зі збору врожаю, на складах, у готельно-ресторанному бізнесі та дитячих таборах. Зарплати - від 800 гривень за день до 30 тисяч гривень на місяць. Деякі роботодавці забезпечують не лише житлом, а й харчуванням.

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