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В каких регионах Украины больше всего вакансий с жильем: свежая статистика

Понедельник 26 мая 2025 14:23
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В каких регионах Украины больше всего вакансий с жильем: свежая статистика Фото: Работа с жильем в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине стремительно растет количество вакансий с возможностью предоставления жилья. Сейчас открыть более 2 тысяч таких вакансий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости.

Сообщается, что с начала 2025 года работодатели уже подали более 2 тысяч таких предложений - на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Государственной службы занятости, это один из самых популярных сейчас способов заинтересовать кандидатов в нестабильных условиях.

На рынке труда дефицит кадров: более 230 тысяч вакансий ежедневно - против 127 тысяч официально зарегистрированных соискателей. Чтобы привлечь работников, компании вынуждены предлагать дополнительные условия.

В каких регионах предлагают работу с жильем

В 2024 году всего было 3,5 тысячи вакансий с жильем. Лидеры по количеству таких вакансий:

  • Киев - 330 вакансий с начала года (148 актуальны);
  • Киевская область - 276 вакансий (132 актуальные);
  • Полтавская - 67 вакансий;
  • Днепропетровская - 72 вакансий;
  • Хмельницкая - 68 вакансий.

В прифронтовых регионах таких предложений меньше всего, но в целом тенденция указывает на новую норму рынка - жилье как часть "социального пакета".

Напомним, больше всего вакансий с жильем предлагают в сферах обслуживания, сельского хозяйства, производства и строительства. Условия проживания различаются: от комнаты в общежитии до проживания на территории комплекса. Такие вакансии особенно актуальны для желающих работать вахтовым методом или переехать в другой город.

Также РБК-Украина писало о буме сезонной работы в Украине перед летом. Больше всего спроса - на работников агросектора, сферы обслуживания и строительства. Предлагают работу по сбору урожая, на складах, в гостинично-ресторанном бизнесе и детских лагерях. Зарплаты - от 800 гривен в день до 30 тысяч гривен в месяц. Некоторые работодатели обеспечивают не только жильем, но и питанием.

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