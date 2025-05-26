В каких регионах Украины больше всего вакансий с жильем: свежая статистика
В Украине стремительно растет количество вакансий с возможностью предоставления жилья. Сейчас открыть более 2 тысяч таких вакансий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости.
Сообщается, что с начала 2025 года работодатели уже подали более 2 тысяч таких предложений - на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Государственной службы занятости, это один из самых популярных сейчас способов заинтересовать кандидатов в нестабильных условиях.
На рынке труда дефицит кадров: более 230 тысяч вакансий ежедневно - против 127 тысяч официально зарегистрированных соискателей. Чтобы привлечь работников, компании вынуждены предлагать дополнительные условия.
В каких регионах предлагают работу с жильем
В 2024 году всего было 3,5 тысячи вакансий с жильем. Лидеры по количеству таких вакансий:
- Киев - 330 вакансий с начала года (148 актуальны);
- Киевская область - 276 вакансий (132 актуальные);
- Полтавская - 67 вакансий;
- Днепропетровская - 72 вакансий;
- Хмельницкая - 68 вакансий.
В прифронтовых регионах таких предложений меньше всего, но в целом тенденция указывает на новую норму рынка - жилье как часть "социального пакета".
Напомним, больше всего вакансий с жильем предлагают в сферах обслуживания, сельского хозяйства, производства и строительства. Условия проживания различаются: от комнаты в общежитии до проживания на территории комплекса. Такие вакансии особенно актуальны для желающих работать вахтовым методом или переехать в другой город.
Также РБК-Украина писало о буме сезонной работы в Украине перед летом. Больше всего спроса - на работников агросектора, сферы обслуживания и строительства. Предлагают работу по сбору урожая, на складах, в гостинично-ресторанном бизнесе и детских лагерях. Зарплаты - от 800 гривен в день до 30 тысяч гривен в месяц. Некоторые работодатели обеспечивают не только жильем, но и питанием.
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