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У яких регіонах не буде весняних канікул у 2025 році

П'ятниця 21 березня 2025 15:26
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У яких регіонах не буде весняних канікул у 2025 році
Автор: Тетяна Веремєєва

Через воєнний стан та особливості навчального процесу весняні канікули у школах України проходитимуть у різні дати. У деяких громадах їх взагалі не буде.

Про це розповідає РБК-Україна.

Зокрема, у Чернівецькій області шість шкіл об’єднали весняні канікули із зимовими, а в Черкасах весняного відпочинку також не передбачено через подовжені зимові канікули. У Кропивницькому 13 шкіл навчатимуться без перерви, а в Хмельницькому через високий рівень захворюваності канікули вже відбулися на початку березня.

В інших регіонах дати відпочинку відрізняються залежно від безпекової ситуації, погодних умов та рішень місцевої влади. Батькам рекомендують уточнювати інформацію в адміністраціях навчальних закладів.

Дати весняних канікул у різних регіонах України

У різних областях України весняні канікули у школах відбудуться у різні періоди. Деякі заклади вже визначили дати відпочинку, тоді як інші можуть коригувати графік відповідно до місцевих умов:

  • Івано-Франківська область - з 24 до 28 березня (адміністрації шкіл можуть змінювати дати самостійно);
  • Чернівецька область:
    - 310 шкіл - з 24 по 26 березня,
    - 20 шкіл - з 31 березня,
    - Купський ліцей Сучевенської громади - з 14 квітня;
  • Рівненська область:
    - більшість шкіл - з 22 по 30 березня,34 школи - з 31 березня до 6 квітня,
    - 29 шкіл - з 16 квітня,
    - 18 шкіл - подвійну систему канікул;
  • Волинська область - у Луцькій громаді з 23 по 30 березня,
  • Львівська область - більшість шкіл відпочиватимуть з 24 по 28 березня, деякі - з 18 по 21 березня;
  • Житомирська область:
    - більшість шкіл - з 24 по 30 березня,
    - Коростенська громада - 27-30 березня,
    - Любарська, Малинська, Чоповицька громади та один заклад Оліївської громади - з 31 березня по 6 квітня,
    - Швайківська громада - з 17 по 30 березня;
  • Київ - з 25 по 31 березня;
  • Полтавська область - з 22 по 30 березня;
  • Кропивницький - з 24 по 30 березня (13 шкіл без канікул через подовжені зимові);
  • Миколаївська область - з 24 по 30 березня;
  • Одеська область - з 24 по 30 березня;
  • Ужгород - з 24 по 30 березня, деякі школи можуть змінити дати;
  • Сумська область - з 31 березня по 6 квітня;
  • Дніпропетровська область - з 31 березня по 6 квітня;
  • Харківська область - рекомендовані дати - з 24 по 30 березня.

Раніше РБК-Україна писало, що МОН запропонувало школам провести весняні канікули з 24 по 30 березня. У деяких регіонах можуть бути зміни у датах канікул залежно від обставин. Навчальний рік завершиться 30 червня, а літні канікули триватимуть з 30 червня по 31 серпня.

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