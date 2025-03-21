У яких регіонах не буде весняних канікул у 2025 році
Через воєнний стан та особливості навчального процесу весняні канікули у школах України проходитимуть у різні дати. У деяких громадах їх взагалі не буде.
Про це розповідає РБК-Україна.
Зокрема, у Чернівецькій області шість шкіл об’єднали весняні канікули із зимовими, а в Черкасах весняного відпочинку також не передбачено через подовжені зимові канікули. У Кропивницькому 13 шкіл навчатимуться без перерви, а в Хмельницькому через високий рівень захворюваності канікули вже відбулися на початку березня.
В інших регіонах дати відпочинку відрізняються залежно від безпекової ситуації, погодних умов та рішень місцевої влади. Батькам рекомендують уточнювати інформацію в адміністраціях навчальних закладів.
Дати весняних канікул у різних регіонах України
У різних областях України весняні канікули у школах відбудуться у різні періоди. Деякі заклади вже визначили дати відпочинку, тоді як інші можуть коригувати графік відповідно до місцевих умов:
- Івано-Франківська область - з 24 до 28 березня (адміністрації шкіл можуть змінювати дати самостійно);
- Чернівецька область:
- 310 шкіл - з 24 по 26 березня,
- 20 шкіл - з 31 березня,
- Купський ліцей Сучевенської громади - з 14 квітня;
- Рівненська область:
- більшість шкіл - з 22 по 30 березня,34 школи - з 31 березня до 6 квітня,
- 29 шкіл - з 16 квітня,
- 18 шкіл - подвійну систему канікул;
- Волинська область - у Луцькій громаді з 23 по 30 березня,
- Львівська область - більшість шкіл відпочиватимуть з 24 по 28 березня, деякі - з 18 по 21 березня;
- Житомирська область:
- більшість шкіл - з 24 по 30 березня,
- Коростенська громада - 27-30 березня,
- Любарська, Малинська, Чоповицька громади та один заклад Оліївської громади - з 31 березня по 6 квітня,
- Швайківська громада - з 17 по 30 березня;
- Київ - з 25 по 31 березня;
- Полтавська область - з 22 по 30 березня;
- Кропивницький - з 24 по 30 березня (13 шкіл без канікул через подовжені зимові);
- Миколаївська область - з 24 по 30 березня;
- Одеська область - з 24 по 30 березня;
- Ужгород - з 24 по 30 березня, деякі школи можуть змінити дати;
- Сумська область - з 31 березня по 6 квітня;
- Дніпропетровська область - з 31 березня по 6 квітня;
- Харківська область - рекомендовані дати - з 24 по 30 березня.
Раніше РБК-Україна писало, що МОН запропонувало школам провести весняні канікули з 24 по 30 березня. У деяких регіонах можуть бути зміни у датах канікул залежно від обставин. Навчальний рік завершиться 30 червня, а літні канікули триватимуть з 30 червня по 31 серпня.
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