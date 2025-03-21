В каких регионах не будет весенних каникул в 2025 году
Из-за военного положения и особенностей учебного процесса весенние каникулы в школах Украины будут проходить в разные даты. В некоторых громадах их вообще не будет.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
В частности, в Черновицкой области шесть школ объединили весенние каникулы с зимними, а в Черкассах весеннего отдыха также не предусмотрено из-за удлиненных зимних каникул. В Кропивницком 13 школ будут учиться без перерыва, а в Хмельницком из-за высокого уровня заболеваемости каникулы уже состоялись в начале марта.
В других регионах даты отдыха отличаются в зависимости от ситуации с безопасностью, погодных условий и решений местных властей. Родителям рекомендуют уточнять информацию в администрациях учебных заведений.
Даты весенних каникул в разных регионах Украины
В разных областях Украины весенние каникулы в школах состоятся в разные периоды. Некоторые заведения уже определили даты отдыха, тогда как другие могут корректировать график в соответствии с местными условиями:
- Ивано-Франковская область - с 24 по 28 марта (администрации школ могут менять даты самостоятельно);
- Черновицкая область:
- 310 школ - с 24 по 26 марта,
- 20 школ - с 31 марта,
- Купский лицей Сучевенской громады - с 14 апреля;
- Ровенская область:
- большинство школ - с 22 по 30 марта, 34 школы - с 31 марта до 6 апреля,
- 29 школ - с 16 апреля,
- 18 школ - двойную систему каникул;
- Волынская область - в Луцкой громаде с 23 по 30 марта,
- Львовская область - большинство школ будут отдыхать с 24 по 28 марта, некоторые - с 18 по 21 марта;
- Житомирская область:
- большинство школ - с 24 по 30 марта,
- Коростенская громада - 27-30 марта,
- Любарская, Малинская, Чоповицкая громады и одно заведение Олиевской громады - с 31 марта по 6 апреля,
- Швайковская громада - с 17 по 30 марта;
- Киев - с 25 по 31 марта;
- Полтавская область - с 22 по 30 марта;
- Кропивницкий - с 24 по 30 марта (13 школ без каникул из-за удлиненных зимних);
- Николаевская область - с 24 по 30 марта;
- Одесская область - с 24 по 30 марта;
- Ужгород - с 24 по 30 марта, некоторые школы могут изменить даты;
- Сумская область - с 31 марта по 6 апреля;
- Днепропетровская область - с 31 марта по 6 апреля;
- Харьковская область - рекомендуемые даты - с 24 по 30 марта.
Ранее РБК-Украина писало, что МОН предложило школам провести весенние каникулы с 24 по 30 марта. В некоторых регионах могут быть изменения в датах каникул в зависимости от обстоятельств. Учебный год завершится 30 июня, а летние каникулы продлятся с 30 июня по 31 августа.
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