У яких послугах відмовлять, якщо людина ніде не прописана: пояснення юриста

Як зареєструвати місце проживання

Хоча закон не встановлює чітких термінів, протягом яких людина може проживати без прописки, але відсутність реєстрації може значно ускладнити вирішення багатьох адміністративних питань і обмежити можливість звернення до державних органів, пояснює Анатолій Перепельченко.

"Після зняття з реєстрації за попередньою адресою громадянину надається один місяць для реєстрації за новим місцем проживання. Процедура прописки виконується в той же день, коли людина подає всі необхідні документи. За бажанням заявника реєстрація за новою адресою може бути здійснена одночасно з випискою зі старої", - зазначає юрист.

Зняття з реєстрації відбувається в день подання заяви. Для цього необхідно мати паспорт та заповнити відповідну заяву на місці.

Документи, які необхідні для реєстрації місця проживання:

паспорт людини, яка прописується, і паспорт власника житла;

документ на право власності на житло;

військовий квиток, якщо людина військовозобов'язана;

заява на зняття з реєстрації за попередньою адресою, якщо це необхідно;

квитанція про сплату адмінзбору.

Як довго можна залишатися без прописки та які наслідки

​​Термін перебування без реєстрації не може перевищувати 30 днів, а для новонародженої дитини термін становить 3 місяці, звертає увагу Анатолій Перепельченко.

"Неналежне виконання цього обов'язку може мати наслідки, але важливо пам'ятати, що відсутність реєстрації не позбавляє людину основних прав та доступу до деяких видів послуг",- зауважує адвокат.

Він пояснює: за відсутність прописки може загрожувати адміністративна відповідальність та накладення штрафу. Покарання передбачено ст.197 КУпАП:

якщо вчинено вперше – передбачене тільки попередження;

якщо повторно, то накладення штрафу у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 грн).

У випадку відсутності реєстрації місця проживання для іноземців штраф становить від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 грн).

Фото: Надання послуг у ЦНАП (РБК-Україна/Віталій Носач)

Із отриманням яких послуг можуть виникнути проблеми

За словами Анатолія Перепельченка, у людини без реєстрації можуть виникнути труднощі з отриманням таких послуг:

оформлення деяких паспортні документів;

реєстрація місця проживання дитини;

отримання різних пільг або субсидії;

купівля та продаж нерухомості;

оформлення дитини в садок чи школу;

реєстрація фізичної особи-підприємця (ФОП);

купівля та реєстрація авто;

реєстрація громадянства або отримання посвідки на проживання.

"Зареєстроване місце проживання служить офіційним підтвердженням місця, де людина постійно проживає, і відіграє ключову роль у взаємодії з державними органами. Без прописки неможливо повноцінно користуватися своїми правами та обов'язками, що значно ускладнює життя", - наголошує юрист.