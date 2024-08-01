В каких услугах откажут, если человек нигде не прописан: объяснение юриста

В Украине каждый гражданин должен иметь зарегистрированное место жительства. Отсутствие регистрации может усложнить решение многих административных вопросов .

Как зарегистрировать место проживания

Хотя закон не устанавливает четкие сроки, в течение которых человек может проживать без прописки, но отсутствие регистрации может значительно усложнить решение многих административных вопросов и ограничить возможность обращения в государственные органы, объясняет Анатолий Перепельченко.

"После снятия с регистрации по предварительному адресу гражданину предоставляется один месяц для регистрации по новому месту жительства. Процедура прописки выполняется в тот же день, когда человек подает все необходимые документы. По желанию заявителя регистрация по новому адресу может быть осуществлена одновременно с выпиской со старого ", – отмечает юрист.

Снятие с регистрации производится в день подачи заявления. Для этого необходимо иметь паспорт и заполнить заявление на месте.

Документы, необходимые для регистрации места жительства:

паспорт прописываемого человека и паспорт собственника жилья;

документ о праве собственности на жилье;

военный билет, если человек военнообязан;

заявление на снятие с регистрации по предварительному адресу, если это необходимо;

квитанция об уплате админсбора.

Как долго можно оставаться без прописки и какие последствия

Срок пребывания без регистрации не может превышать 30 дней, а для новорожденного ребенка срок составляет 3 месяца, обращает внимание Анатолий Перепельченко.

"Ненадлежащее исполнение этой обязанности может иметь последствия, но важно помнить, что отсутствие регистрации не лишает человека основных прав и доступа к некоторым видам услуг", - отмечает адвокат.

Он объясняет, что за отсутствие прописки может грозить административная ответственность и наложение штрафа. Наказание предусмотрено ст.197 КУоАП:

если совершено впервые – предусмотрено только предупреждение;

если повторно, то наложение штрафа в размере от одного до трех необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-51 грн).

В случае отсутствия регистрации места жительства для иностранцев штраф составляет от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-5100 грн).

Фото: Предоставление услуг в ЦНАП (РБК-Украина/Виталий Носач)

С получением каких услуг могут возникнуть проблемы

По словам Анатолия Перепельченко, у человека без регистрации могут возникнуть трудности с получением таких услуг:

оформление некоторых паспортных документов;

регистрация места проживания ребенка;

получение различных льгот или субсидии;

покупка и продажа недвижимости;

оформление ребенка в сад или школу;

регистрация физического лица-предпринимателя (ФЛП);

покупка и регистрация авто;

регистрация гражданства или получение вида на жительство.

"Зарегистрированное место жительства служит официальным подтверждением места, где человек постоянно проживает, и играет ключевую роль во взаимодействии с государственными органами. Без прописки невозможно полноценно пользоваться своими правами и обязанностями, что значительно усложняет жизнь", - подчеркивает юрист.