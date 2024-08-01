В каких услугах откажут, если человек нигде не прописан: объяснение юриста
В Украине каждый гражданин должен иметь зарегистрированное место жительства. Отсутствие регистрации может усложнить решение многих административных вопросов.
Какие правила прописки действуют в Украине, РБК-Украина объяснил СЕО юридической компании "Приходько и партнеры" адвокат Анатолий Перепельченко.
Как зарегистрировать место проживания
Хотя закон не устанавливает четкие сроки, в течение которых человек может проживать без прописки, но отсутствие регистрации может значительно усложнить решение многих административных вопросов и ограничить возможность обращения в государственные органы, объясняет Анатолий Перепельченко.
"После снятия с регистрации по предварительному адресу гражданину предоставляется один месяц для регистрации по новому месту жительства. Процедура прописки выполняется в тот же день, когда человек подает все необходимые документы. По желанию заявителя регистрация по новому адресу может быть осуществлена одновременно с выпиской со старого ", – отмечает юрист.
Снятие с регистрации производится в день подачи заявления. Для этого необходимо иметь паспорт и заполнить заявление на месте.
Документы, необходимые для регистрации места жительства:
- паспорт прописываемого человека и паспорт собственника жилья;
- документ о праве собственности на жилье;
- военный билет, если человек военнообязан;
- заявление на снятие с регистрации по предварительному адресу, если это необходимо;
- квитанция об уплате админсбора.
Как долго можно оставаться без прописки и какие последствия
Срок пребывания без регистрации не может превышать 30 дней, а для новорожденного ребенка срок составляет 3 месяца, обращает внимание Анатолий Перепельченко.
"Ненадлежащее исполнение этой обязанности может иметь последствия, но важно помнить, что отсутствие регистрации не лишает человека основных прав и доступа к некоторым видам услуг", - отмечает адвокат.
Он объясняет, что за отсутствие прописки может грозить административная ответственность и наложение штрафа. Наказание предусмотрено ст.197 КУоАП:
- если совершено впервые – предусмотрено только предупреждение;
- если повторно, то наложение штрафа в размере от одного до трех необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-51 грн).
В случае отсутствия регистрации места жительства для иностранцев штраф составляет от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-5100 грн).
Фото: Предоставление услуг в ЦНАП (РБК-Украина/Виталий Носач)
С получением каких услуг могут возникнуть проблемы
По словам Анатолия Перепельченко, у человека без регистрации могут возникнуть трудности с получением таких услуг:
- оформление некоторых паспортных документов;
- регистрация места проживания ребенка;
- получение различных льгот или субсидии;
- покупка и продажа недвижимости;
- оформление ребенка в сад или школу;
- регистрация физического лица-предпринимателя (ФЛП);
- покупка и регистрация авто;
- регистрация гражданства или получение вида на жительство.
"Зарегистрированное место жительства служит официальным подтверждением места, где человек постоянно проживает, и играет ключевую роль во взаимодействии с государственными органами. Без прописки невозможно полноценно пользоваться своими правами и обязанностями, что значительно усложняет жизнь", - подчеркивает юрист.
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