У яких містах Чехії більше не дають безкоштовне житло українцям: перелік

Українські біженці у Чехії мають право на отримання безкоштовного житла упродовж 150 днів. Але деякі міста країни вже не надають таке гуманітарне розміщення.

Куди звертатися українцям, які приїжджають до Чехії як біженці, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Новоприбулі біженці з України можуть подати заявку на отримання гуманітарного житла в одному із Крайових центрів допомоги Україні (KACPU). Українців попереджають: варто перевірити, який з центрів надає таке розміщення. Бо деякі міста більше не надають безкоштовне житло:

Прага;

Бенешов;

Пржибрам;

Млада-Болеслав.

В інших KACPU заяви на житло приймаються від 8:00 до 12:00 згідно з графіком роботи окремих центрів.

Ті, хто хоче отримати безкоштовне житло у Середньочеському краї, можуть звернутись тільки до двох KACPU – у містах Кладно та Кутна Гора. Але біженців при цому можуть направити до будь-якого міста у регіоні.

Фото: Безкоштовне розміщення українців у Чехії (gettyimages.com)

Водночас короткочасний притулок – поки людина отримала направлення на житло від KACPU – можна отримати цілодобово у містах Брно та Острава. У Празі з 1 вересня короткочасне розміщення не надається.