В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам: список
Украинские беженцы в Чехии имеют право на получение бесплатного жилья в течение 150 дней. Но некоторые города страны уже не предоставляют такое гуманитарное размещение.
Куда обращаться украинцам, приезжающим в Чехию как беженцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Новоприбывшие беженцы из Украины могут подать заявку на получение гуманитарного жилья в одном из Краевых центров помощи Украине (KACPU). Украинцев предупреждают: стоит проверить, какой из центров предоставляет такое размещение. Потому что некоторые города больше не предоставляют бесплатное жилье:
- Прага;
- Бенешов;
- Пршибрам;
- Млада-Болеслав.
В других KACPU заявления на жилье принимаются с 8:00 до 12:00 согласно графику работы отдельных центров.
Желающие получить бесплатное жилье в Среднечешском крае могут обратиться только к двум KACPU – в городах Кладно и Кутна-Гора. Но беженцев при этом могут направить в любой город в регионе.
Фото: Бесплатное размещение украинцев в Чехии (gettyimages.com)
В то же время кратковременный приют – пока человек получил направление на жилье от KACPU – можно получить круглосуточно в городах Брно и Острава. В Праге с 1 сентября кратковременное размещение не предоставляется.
Напомним, мы писали, что в Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев. В правительстве рассматривают сокращение срока бесплатного размещения беженцев со 150 дней до 120 или до 90 дней.
Тем временем украинцев в Чехии призывают жаловаться омбудсмену. В частности, помогут решить спорные вопросы с жильем и трудоустройством.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.