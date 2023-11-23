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В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам: список

Чехия Прага, Четверг 23 ноября 2023 12:39
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В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам: список Фото: Украинские беженцы в Праге (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Чехии имеют право на получение бесплатного жилья в течение 150 дней. Но некоторые города страны уже не предоставляют такое гуманитарное размещение.

Куда обращаться украинцам, приезжающим в Чехию как беженцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Новоприбывшие беженцы из Украины могут подать заявку на получение гуманитарного жилья в одном из Краевых центров помощи Украине (KACPU). Украинцев предупреждают: стоит проверить, какой из центров предоставляет такое размещение. Потому что некоторые города больше не предоставляют бесплатное жилье:

  • Прага;
  • Бенешов;
  • Пршибрам;
  • Млада-Болеслав.

В других KACPU заявления на жилье принимаются с 8:00 до 12:00 согласно графику работы отдельных центров.

Желающие получить бесплатное жилье в Среднечешском крае могут обратиться только к двум KACPU – в городах Кладно и Кутна-Гора. Но беженцев при этом могут направить в любой город в регионе.

В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам: список

Фото: Бесплатное размещение украинцев в Чехии (gettyimages.com)

В то же время кратковременный приют – пока человек получил направление на жилье от KACPU – можно получить круглосуточно в городах Брно и Острава. В Праге с 1 сентября кратковременное размещение не предоставляется.

Напомним, мы писали, что в Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев. В правительстве рассматривают сокращение срока бесплатного размещения беженцев со 150 дней до 120 или до 90 дней.

Тем временем украинцев в Чехии призывают жаловаться омбудсмену. В частности, помогут решить спорные вопросы с жильем и трудоустройством.

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