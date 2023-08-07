UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На яких ділянках Росія засилає найбільше ДРГ: у Держприкордонслужбі відповіли

Фото: найбільше російських ДРГ прикордонники виявляють у Сумській та Чернігівській областях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Державна прикордонна служба України наразі не фіксує ворожих диверсійно-розвідувальних груп на кордоні з Білоруссю, однак їх виявляють у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби полковника Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо, що ворог намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а от по кордону з Росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи", - сказав Демченко.

За його словами, найбільше ДРГ ворога фіксують на кордоні Сумської та Чернігівської областей.

Це відбувається на додачу до тих обстрілів, які Росія здійснює щоденно на цьому напрямку по території України. Українські бійці відкривають вогонь по російських ДРГ, і ті "повертаються до РФ ні з чим".

"Вони заходять на територію України, щоб виявити позиції Сил оборони, а також і для проведення різних атак, які направлені, зокрема, й на мирних людей", - розповів речник ДПСУ.

Він додав, що, з початку серпня українські прикордонники вже зафіксували орієнтовно пів тисячі обстрілів з території РФ Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Російські ДРГ

Зазначимо, що ворожі диверсанти періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію. Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях.

Так, 21 липня російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути на територію Чернігівської та Сумської областей. Однак спроби були невдалими.

А 25 червня російські військові намагались поникнути на території Сумської області, однак через відпір ЗСУ зазнали втрат та відступили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьДРГприкордонникиДПСУЧерниговская областьВійна Росії проти України