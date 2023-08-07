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На яких ділянках Росія засилає найбільше ДРГ: у Держприкордонслужбі відповіли

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Україна, Понеділок 07 серпня 2023 14:12
На яких ділянках Росія засилає найбільше ДРГ: у Держприкордонслужбі відповіли Фото: найбільше російських ДРГ прикордонники виявляють у Сумській та Чернігівській областях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Державна прикордонна служба України наразі не фіксує ворожих диверсійно-розвідувальних груп на кордоні з Білоруссю, однак їх виявляють у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби полковника Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо, що ворог намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а от по кордону з Росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи", - сказав Демченко.

За його словами, найбільше ДРГ ворога фіксують на кордоні Сумської та Чернігівської областей.

Це відбувається на додачу до тих обстрілів, які Росія здійснює щоденно на цьому напрямку по території України. Українські бійці відкривають вогонь по російських ДРГ, і ті "повертаються до РФ ні з чим".

"Вони заходять на територію України, щоб виявити позиції Сил оборони, а також і для проведення різних атак, які направлені, зокрема, й на мирних людей", - розповів речник ДПСУ.

Він додав, що, з початку серпня українські прикордонники вже зафіксували орієнтовно пів тисячі обстрілів з території РФ Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Російські ДРГ

Зазначимо, що ворожі диверсанти періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію. Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях.

Так, 21 липня російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути на територію Чернігівської та Сумської областей. Однак спроби були невдалими.

А 25 червня російські військові намагались поникнути на території Сумської області, однак через відпір ЗСУ зазнали втрат та відступили.

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