На каких участках Россия засылает больше всего ДРГ: в Госпогранслужбе ответили

Государственная пограничная служба Украины пока не фиксирует вражеские диверсионно-разведывательные группы на границе с Беларусью, однако их обнаруживают в Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госпогранслужбы полковника Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Мы видим, что враг пытается использовать диверсионно-разведывательные группы особенно на границе со страной-агрессором напрямую. Если говорить о границе с Беларусью, на этом направлении ДРГ противника мы не фиксируем, а вот по границе с Россией, к сожалению, враг пытается использовать такие группы", - сказал Демченко.

По его словам, больше всего ДРГ врага фиксируют на границе Сумской и Черниговской областей.

Это происходит вдобавок к тем обстрелам, которые Россия совершает ежедневно на этом направлении по территории Украины. Украинские бойцы открывают огонь по российским ВРГ, и те "возвращаются в РФ ни с чем".

"Они заходят на территорию Украины, чтобы выявить позиции Сил обороны, а также и для проведения различных атак, направленных, в том числе, и на мирных людей", - рассказал спикер ГПСУ.

Он добавил, что с начала августа украинские пограничники уже зафиксировали ориентировочно полтысячи обстрелов с территории РФ Черниговской, Харьковской и Сумской областей.

Российские ДРГ

Вражеские диверсанты периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Чаще такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской Черниговской и Сумской областях.

Так, 21 июля российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Однако попытки были неудачными.

А 25 июня российские военные пытались поникнуть на территории Сумской области, однако из-за отпора ВСУ понесли потери и отступили.