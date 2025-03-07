У яких банках українці зберігають свої заощадження: свіжий рейтинг

За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку - 440,8 млрд гривень та Ощадбанку - 211,9 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк - 82,2 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 69,1 млрд гривень, приватний ПУМБ - 54,5 млрд гривень, банк іноземної банківської групи УкрСиббанк - 47,7 млрд гривень.

Банківський сектор

На початок лютого 2025 року в Україні працював 61 банк. Облікова чисельність штатних працівників загалом становить 96,3 тисяч осіб. У ПриватБанку працюють 19,0 тисяч осіб.

Державних банків усього сім. Частка чистих активів групи державних банків у 2024 році знизилася на 0,3 п.п. до 53,3%. Частка коштів населення в держбанках знизилася на 1,2 п.п. за рік до 63,3%.

Національний банк України в грудні ухвалив рішення підвищити облікову ставку на 0,5 п.п. до 13,5% річних, а в січні 2025 року - до 14,5%. У березні ставка зросла до 15,5%. У НБУ очікують, що це може призвести до підвищення депозитних ставок банків.